26.11.2018, 10:58

Ратас: я готов нарушить коалиционный договор ради голосования в правительстве о пакте ООН

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rus.delfi.ee
EST
Jüri Ratas
Jüri RatasFoto: Ilmar Saabas

Премьер-министр Юри Ратас написал у себя на страничке в Facebook: в случае, если сегодня Рийгикогу примет решение передать подписание миграционного пакта ООН в правительство, то он организует голосование по данному вопросу, тем самым идя вразрез с коалиционным договором.

Ратас написал в Facebook следующее:

"Ясность и ответственность в сегодняшней ситуации, когда уважаемый парламент начнет обсуждать глобальный договор ООН по миграции, необходимы как нашей стране и народу, так и международному сообществу. Я сам долго работал в Рийгикогу и, будучи премьер-министром, всегда подчеркиваю важность роли парламента в принятии решений. Поэтому в своей дальнейшей деятельности я буду руководствоваться решением, которое Рийгикогу примет сегодня.

В течение последней недели я пытался заручиться поддержкой Исамаа по рамочному соглашению. К сожалению, это вызвало жесткое противостояние. Поэтому 39 депутатов выступили с заявлением в парламенте, у которого, согласно Конституции, есть право, как у народного представительства, принимать решения по важным государственным вопросам.

Если представители народа, ведомые Реформисткой и Свободной партией, откажутся от парламентских прав и возможности сформировать позицию, я готов поставить вопрос о рамочном соглашении по миграции на голосование в правительстве, чтобы добиться ясности в этом сложном вопросе. Да, этот подход не соответствует принципам принятия решений в коалиционном правительстве, но в этом случае мы должны следовать желанию парламента".

Напомним, что правительство не смогло принять решение о миграционном пакте ООН из-за разногласий Isamaa с центристами и соцдемами, поэтому пакт в форме законопроекта был направлен в Рийгикогу для голосования.

В итоге был подготовлен текст законопроекта, к которому на данный момент поступило пять предложений об изменениях. Комиссия по иностранным делам должна решить, будут ли они обсуждаться в понедельник в Рийгикогу перед голосованием.

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