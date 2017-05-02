Ратас выразил признательность Рыйвасу

Премьер-министр Юри Ратас представил в Рийгикогу обновленный проект основ политики безопасности Эстонии.

Ратас отметил, что в проекте более четко указана важность роли каждого в обеспечении нашей общей безопасности, и в нем большое внимание уделяется зависимости успеха Эстонии от региональных или глобальных событий.

Премьер-министр сказал, что в основных вопросах, касающихся государственной безопасности и обороны Эстонии, между партиями царит консенсус. ”Я выражаю признательность членам предыдущего правительства республики и премьер-министру Таави Рыйвасу. Их личная отдача и внимание позволили моему правительству принять в виде символической эстафетной палочки ранее проделанную работу”.

Ратас охарактеризовал среду безопасности Эстонии, цели политики безопасности, вызовы и риски. ”На безопасность Эстонии влияют прежде всего жизнеспособность трансатлантической системы безопасности, отношения между странами ближайшего с нами региона и непосредственно влияющая на них возросшая военная активность и агрессивность России”, — добавил он.

”Членство Эстонии в Европейском союзе и НАТО укрепило нашу безопасность”. По словам премьер-министра, от обеих организаций Эстония получила как практическую, так и политическую поддержку для достижения своих целей в сфере политики безопасности и роста благополучия.

”На среду безопасности влияют не только танки и самолеты, но и зависимость от киберпространства, голод и дефицит воды в разных уголках мира. Противодействие этим факторам требует нашего общего вклада — сотрудничества всего общества”, — сказал Ратас.

По словам премьер-министра, дух новых основ политики безопасности опирается на гражданскую активность и гражданское общество. ”Члены Кайтселийта, добровольные помощники полицейских и добровольные пожарники укрепляют нашу безопасность”, — сказал он. ”Фундамент нашего благополучия и безопасности построен на семье и безопасном родном крае. Наша безопасность надежнее в тесно связанном обществе: это внимательное и заботливое общество с активными членами”, — подчеркнул Ратас.

Составлением основ политики безопасности руководила комиссия правительства республики по безопасности, координировала составление Государственная канцелярия. В дополнение к согласованию между министерствами и на портале www.osale.ee также в сентябре 2016 г. проводились консультации с комиссиями Рийгикогу по внешней политике и государственной обороне. Проект одобрен правительством республики 16 февраля.