Ратас выразил признательность предкам, благодаря которым был подписан Тартуский мирный договор

"Дорогие друзья! Сегодня мы празднуем 99-ю годовщину Тартуского мира, который стал возможным благодаря самоотверженности наших предков. Роль Тартуского мирного договора в истории нашей государственности невозможно переоценить.

2 февраля 1920 года с подписанием мирного договора в Тарту завершилась Освободительная война, в которой мужчины и женщины Эстонии смело защищали независимость своей родины.

Символически, программа, посвященная столетию Эстонской Республики, будет продолжаться до 2 февраля 2020 года, когда минует 100 лет со дня подписания Тартуского мирного договора. Поздравляю Эстонскую Республику и ее народ!"