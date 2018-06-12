Ратас выразил полиции и спасателям признание за охватывающую все общество работу

”Эти цифры свидетельствуют о признании работы как министерства, так и подведомственных ему организаций, а также вашего личного вклада, вклада ваших коллег и ваших добровольных помощников. С другой стороны, это высокая планка, ради удержания и повышения которой необходимо прилагать усилия и в дальнейшем”, — сказал Ратас, выступая на дне развития для руководителей сферы МВД.

Для того, чтобы количество смертей от несчастных случаев продолжило уменьшаться, необходимо, по словам Ратаса, придавать еще большее значение превентивной работе. ”Целенаправленная профилактика несчастных случаев является важным условием снижения количества смертей в результате несчастного случая. Я лично убедился, насколько важна такая работа, в марте, когда вместе с ласнамяэскими спасателями участвовал в консультациях населения на дому”, — сказал премьер.

Отдельно Ратас остановился на том, как важна работа добровольцев, то есть помощников полицейских, морских спасателей и добровольных пожарных. ”Вместе с тем ясно, что с привлечением добровольцев важно не переборщить, большое количество обязанностей возможно доверить только профессионалам. Профессионализм нынешних и будущих кадров необходимо ценить и соответственно оплачивать”, — сказал премьер-министр и напомнил, что при составлении бюджетной стратегии правительство договорилось в будущем году повысить зарплаты в сфере МВД.

В прошедшем в десятый раз дне развития приняли участие более 120 руководителей высшего и среднего звена как из Министерства внутренних дел, так и из относящихся к его юрисдикции Департамента полиции и погранохраны, Спасательного департамента, центра приема экстренных вызовов, Департамента полиции безопасности, Центра ИКТ и развития министерства внутренних дел и Академии МВД.