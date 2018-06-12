Ратас выразил полиции и спасателям признание за охватывающую все общество работу

По словам премьер-министра Юри Ратаса, высокое доверие как эстоноязычного, так и русскоязычного населения к работе Департамента полиции и погранохраны и Спасательного департамента является доказательством того, что обе организации проделали большую и охватывающую все общество работу.
Ратас выступил сегодня с речью на дне развития для руководителей сферы МВД, в которой поблагодарил всех сотрудников министерства и подведомственных организаций, многие из которых ежедневно выполняют требующую напряжения и опасную работу, зачастую рискуя жизнью. По словам премьер-министра, их вклад в обеспечение безопасности Эстонии и укрепление чувства уверенности населения неоценим.
Ратас также привлек внимание к тому, что, согласно опросам общественного мнения, доверие населения к работе Спасательного департамента и Департамента полиции и погранохраны находится на очень высоком уровне. Согласно последнему, опубликованному в конце мая исследованию, Спасательному департаменту доверяет 97%, а Департаменту полиции и погранохраны — 87% респондентов.