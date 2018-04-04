04.04.2018, 15:44

Ратас: выход на пенсию должен быть более гибким

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rus.delfi.ee
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Jüri Ratase aasta on olnud suurepärane - mullu novembris ametisse asunud valitsusest kostab aeg-ajalt küll raginat, ent mootor siiski töötab. Eesistumine on läinud sujuvalt ja Keskerakonna ainuvõim Tallinnas säilis. Kõik see tõi Eesti mõjukaima inimese ti
Foto: Rauno Volmar

На инфочасе Рийгикогу премьер-министр Юри Ратас ответил на вопрос Таави Рыйваса о пенсионной системе. Рыйвас попросил премьер-министра высказать свою точку зрения о будущем второй и третьей ступеней пенсионного страхования.

По словам Ратаса, вторая ступень должна продолжить работу. Третьей ступенью могут воспользоваться те, кто зарабатывает больше и хочет больше вкладывать. Премьер-министр добавил, что правительство в ближайшие дни обсудит новый законопроект пенсионной реформы. ”На мой взгляд, выход на пенсию в любом случае должен быть более гибким. Государство, безусловно, должно быть способно стабильно выплачивать пенсии”, — сказал Ратас. Он добавил, что новая реформа должна позволить лицам, рожденным с 1970 по 1982 гг., вновь делать выплаты во вторую ступень пенсионного страхования.

Премьер-министр также ответил на вопрос Мартина Хельме о лояльности русского населения и на вопрос Яака Мадисона о закрытии родильных отделений в Пылва и Валге.

Министр внутренних дел Андрес Анвельт ответил на вопрос Хенна Пыллуааса об иностранной рабочей силе.

В инфочасе Рийгикогу также принял участие министр окружающей среды Сийм Кийслер.

В начале инфочаса члены Рийгикогу минутой молчания почтили память своего коллеги, члена фракции Свободной партии Андреса Аммаса.

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