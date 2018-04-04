Ратас: выход на пенсию должен быть более гибким

На инфочасе Рийгикогу премьер-министр Юри Ратас ответил на вопрос Таави Рыйваса о пенсионной системе. Рыйвас попросил премьер-министра высказать свою точку зрения о будущем второй и третьей ступеней пенсионного страхования.

По словам Ратаса, вторая ступень должна продолжить работу. Третьей ступенью могут воспользоваться те, кто зарабатывает больше и хочет больше вкладывать. Премьер-министр добавил, что правительство в ближайшие дни обсудит новый законопроект пенсионной реформы. ”На мой взгляд, выход на пенсию в любом случае должен быть более гибким. Государство, безусловно, должно быть способно стабильно выплачивать пенсии”, — сказал Ратас. Он добавил, что новая реформа должна позволить лицам, рожденным с 1970 по 1982 гг., вновь делать выплаты во вторую ступень пенсионного страхования.

Премьер-министр также ответил на вопрос Мартина Хельме о лояльности русского населения и на вопрос Яака Мадисона о закрытии родильных отделений в Пылва и Валге.