19.09.2017, 08:20

Ратас встретится в Варшаве с польской коллегой Беатой Шидло

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rus.delfi.ee
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Beata Szydlo
Beata SzydloFoto: Yves Herman, REUTERS

Премьер-министр Юри Ратас отправляется сегодня рано утром с коротким визитом в Варшаву, чтобы обсудить с польской коллегой Беатой Шидло такие ключевые для Европейского Союза темы, как миграция, развитие цифрового общества и кибербезопасность.

Кроме того, на встрече будут затрагиваться вопросы регионального сотрудничества в сфере безопасности и энергетики, а также отношения Эстонии и Польши, значится в пресс-релизе.

Премьер-министр Юри Ратас вернется в Эстонию сегодня во второй половине дня.

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