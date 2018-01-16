Ратас встретится в Гамбурге с руководителями действующих в Эстонии немецких предприятий

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас встретится сегодня вечером в Гамбурге с руководителями действующих в Эстонии предприятий, основанных на немецком капитале, а также с предпринимателями, которые рассматривают планы расширения бизнеса в Эстонию. Премьер-министр обсудит с предпринимателями, как способствовать сотрудничеству Эстонии и Германии в области экономики, поддерживать инвестиции и создание рабочих мест в Эстонии, значится в пресс-релизе.

Во встрече в числе прочих примут участие представители таких фирм как Heinzel Group, Kühne + Nagel, Arvato, Axinom, Leonhard Weiss и Sörnsen Holzleisten, Airbus, Lufthansa и Axel Springer. Всего во встрече примет участие 47 предприятий.

Речь идет о ежегодном мероприятии, организуемом Эстонским фондом содействия развитию предпринимательства (EAS), которое в нынешнем году впервые состоится в Германии. Торжественность событию придает то обстоятельство, что в этом году отмечается столетие Эстонской Республики и 15 лет деятельности гамбургского представительства EAS в Германии.

Кроме того, премьер-министр встретится с мэром Гамбурга Олафом Шольцем. Гамбург является в этом году партнером серии культурных мероприятий ”Немецкая весна в Эстонии”, и мэр города Шольц прибудет в середине апреля в Эстонию для того, чтобы открыть эту серию. Мэра Гамбурга во время визита в Эстонию также будет сопровождать делегация предпринимателей.