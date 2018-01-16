16.01.2018, 21:20

Ратас встретится в Гамбурге с руководителями действующих в Эстонии немецких предприятий

 (4)
rus.delfi.ee
EST
Delfi valimisõhtu
Jüri RatasFoto: Taavi Sepp

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас встретится сегодня вечером в Гамбурге с руководителями действующих в Эстонии предприятий, основанных на немецком капитале, а также с предпринимателями, которые рассматривают планы расширения бизнеса в Эстонию. Премьер-министр обсудит с предпринимателями, как способствовать сотрудничеству Эстонии и Германии в области экономики, поддерживать инвестиции и создание рабочих мест в Эстонии, значится в пресс-релизе.

Во встрече в числе прочих примут участие представители таких фирм как Heinzel Group, Kühne + Nagel, Arvato, Axinom, Leonhard Weiss и Sörnsen Holzleisten, Airbus, Lufthansa и Axel Springer. Всего во встрече примет участие 47 предприятий.

ТОП

Речь идет о ежегодном мероприятии, организуемом Эстонским фондом содействия развитию предпринимательства (EAS), которое в нынешнем году впервые состоится в Германии. Торжественность событию придает то обстоятельство, что в этом году отмечается столетие Эстонской Республики и 15 лет деятельности гамбургского представительства EAS в Германии.

Кроме того, премьер-министр встретится с мэром Гамбурга Олафом Шольцем. Гамбург является в этом году партнером серии культурных мероприятий ”Немецкая весна в Эстонии”, и мэр города Шольц прибудет в середине апреля в Эстонию для того, чтобы открыть эту серию. Мэра Гамбурга во время визита в Эстонию также будет сопровождать делегация предпринимателей.

Читайте также:
185 000€
Tallinn, Квартира
73 500€
Tallinn, Квартира
72 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
229 500€
Tallinn, Квартира
139 000€
Tallinn, Квартира
185 000€
Tallinn, Квартира
199 800€
Narva-Jõesuu, Дом
180 000€
Tallinn, Квартира
149 000€
Tallinn, Квартира
166 000€
Tallinn, Дача
215 000€
Viimsi vald, Часть дома
137 000€
Tallinn, Квартира
185 000€
Tallinn, Квартира
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии