Ратас встретится с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером

Сегодня во второй половине дня премьер-министр Юри Ратас встретится в Доме Стенбока с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, передает Коммуникационное бюро правительства.

”Я очень рад приветствовать президента страны, являющейся преданным членом Европейского союза и НАТО”, — сказал премьер-министр Ратас перед встречей. ”Эстонию и Германию связывают крепкие исторические связи, я отчетливо ощущаю понимание и поддержку Эстонии со стороны Германии и вижу наше доброе сотрудничество в Европейском союзе. Германия на протяжении многих лет вносит существенный вклад в безопасность всех стран Балтии”.

Фотографы и операторы могут запечатлеть прибытие гостей в Дом Стенбока, внесение ими записей в гостевую книгу и первые минуты встречи. Просим фотографов и операторов быть на месте не позднее 15:40 (при себе нужно иметь удостоверение личности).