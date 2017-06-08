08.06.2017, 13:15

Ратас встретится с Меркель и Макроном до начала председательства в ЕС

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rus.delfi.ee
EST
Ратас встретится с Меркель и Макроном до начала председательства в ЕС
Scanpix

До начала июля график визитов премьер-министра Юри Ратаса начинается с мероприятий в рамках председательства Эстонии в Евросоюзе. Он планирует встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель и новым президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В Коммуникационном бюро правительства сказали Delfi, что премьер-министр Юри Ратас посетит Германию с 14 по 15 июня, а так же Францию. Там он встретится: с канцлером Германии Ангелой Меркель, премьер-министром Франции Эдуардом Филиппом и президентом Эммануэлем Макроном.

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