Ратас встретится с Меркель и Макроном до начала председательства в ЕС

До начала июля график визитов премьер-министра Юри Ратаса начинается с мероприятий в рамках председательства Эстонии в Евросоюзе. Он планирует встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель и новым президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В Коммуникационном бюро правительства сказали Delfi, что премьер-министр Юри Ратас посетит Германию с 14 по 15 июня, а так же Францию. Там он встретится: с канцлером Германии Ангелой Меркель, премьер-министром Франции Эдуардом Филиппом и президентом Эммануэлем Макроном.