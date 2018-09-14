Ратас встретится с канцлером Германии Меркель

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас отправляется сегодня в Вильнюс, чтобы встретиться в литовской столице с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Ратас и Меркель обсудят сотрудничество Эстонии и Германии в цифровой сфере, а том числе то, как перейти к конкретным, имеющим практическое значение проектам. Кроме того, речь пойдет о политике в области обороны и безопасности, а также о развитии сотрудничества со странами программы восточного партнерства.
”В международных отношениях важнее всего доверие. Нас объединяет с Германией взаимное доверие как в двусторонних отношениях, так и в рамках Европейского союза и НАТО. Это хорошая основа для того, чтобы углубленно работать над совместными проектами по дигитализации. Цель этого сотрудничества одновременно благая и сложная — сохранять природу, экономить деньги и время, а также повышать уровень благосостояния и защищенности населения”, — заявил Ратас накануне встречи.
На совместном рабочем обеде премьер-министры Балтийских стран, президент Литвы Даля Грибаускайте и канцлер Германии Ангела Меркель сосредоточатся в основном на проблемах внутренней безопасности Европейского союза, в том числе на охране внешних границ и борьбе с преступностью, ходе переговоров по Брекситу и вопросах миграции. Это темы, которые будут обсуждаться главами государств и правительств Европейского союза на следующей неделе в австрийском Зальцбурге во время неофициального саммита ЕС.
Премьер-министр Ратас вернется в Эстонию сегодня вечером.