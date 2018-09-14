Ратас встретится с канцлером Германии Меркель

Ратас и Меркель обсудят сотрудничество Эстонии и Германии в цифровой сфере, а том числе то, как перейти к конкретным, имеющим практическое значение проектам. Кроме того, речь пойдет о политике в области обороны и безопасности, а также о развитии сотрудничества со странами программы восточного партнерства.

”В международных отношениях важнее всего доверие. Нас объединяет с Германией взаимное доверие как в двусторонних отношениях, так и в рамках Европейского союза и НАТО. Это хорошая основа для того, чтобы углубленно работать над совместными проектами по дигитализации. Цель этого сотрудничества одновременно благая и сложная — сохранять природу, экономить деньги и время, а также повышать уровень благосостояния и защищенности населения”, — заявил Ратас накануне встречи.