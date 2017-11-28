Ратас встретился в Будапеште с главами правительств Венгрии, Сербии и Черногории

Во время встречи на высшем уровне в формате 16+1 премьер-министр Эстонии Юри Ратас провел также отдельную встречу со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном, главой правительства Сербии Аной Брнабич и премьер-министром Монтенегро Душко Марковичем, сообщает коммуникационное бюро правительства.

С премьер-министром Венгрии Орбаном Ратас обсудил текущие вопросы председательства Эстонии в Совете Европейского союза, а также отношения между Эстонией и Венгрией. ”С приближением финиша председательства, мы прилагаем усилия, например, для достижения соглашения о единых цифровых воротах и свободном движении данных. Если говорить о миграции, то актуален вопрос финансирования трастового фонда ЕС для стран Африки, в котором по-прежнему имеет место недостаток средств. Вклад Эстонии в фонд составил 1,45 миллиона евро”, — отметил Ратас.

Цель создания фонда — помощь в восстановлении стабильности в наиболее горячих точках Африки с тем, чтобы жителям этих регионов не приходилось в надежде на лучшую жизнь предпринимать опасное для жизни незаконное путешествие в Европу.

Премьер-министр Ратас выразил удовлетворение решением Венгрии участвовать в постоянном оборонном сотрудничестве Европейского союза PESCO и дал высокую оценку вкладу Венгрии в безопасность стран Балтии. Военнослужащие Венгрии с июня по октябрь нынешнего года размещались в военном городке Таара, в Выру, и провели совместные учения с силами обороны Эстонии.

Как Сербия, так и Черногория являются странами-кандидатами на вступление в Европейский союз. Премьер-министр Ратас высоко оценил стремление обеих стран войти в состав единой Европы и заверил, что в качестве председателя ЕС Эстония приложит все усилия, чтобы переговоры по вступлению продвигались и новая глава в отношениях с обеими странами была начата ещё в нынешнем году.

”Торговые отношения Эстонии как с Сербией, так и с Черногорией, являются скромными. Надеюсь, что наши предприятия инфотехнологического сектора и участники процесса развития э-государства найдут более широкие возможности для сотрудничества”, — сказал Ратас.

Из Будапешта премьер-министр направился дальше в Абиджан в Кот-д’Ивуаре, чтобы принять участие в саммите Африканского союза и Европейского союза, который состоится 29 и 30 ноября. В Абиджане премьер-министра будет сопровождать бизнес-делегация, в состав которой входят главным образом представители предприятий сектора информационных и коммуникационных технологий.