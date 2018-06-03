Ратас встречается в Таллинне с премьер-министрами Латвии, Литвы и Польши

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас встречается сегодня, накануне 9 форума Стратегии ЕС для региона Балтийского моря, с коллегами из Польши, Латвии и Литвы, чтобы обсудить крупные совместные проекты и предложения Европейской комиссии относительно бюджета ЕС на 2021-2027 год, сообщает пресс-служба правительства.

Во второй половине дня Ратас встретится с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, с которым обсудит намеченный на 11-12 июля саммит НАТО, трансатлантические отношения, бюджет Европейского союза и объединение электросистем стран Балтии с европейскими через Польшу.

Когда в Дом Стенбока приедут также премьер-министр Латвии Марис Кучинскис и премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, главы правительств отправятся в Табасалу, где посадят саженцы дубов в честь столетия Эстонской Республики.

Вечером премьер-министры познакомятся с ходом строительства Центра Арво Пярта в Лауласмаа.