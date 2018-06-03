03.06.2018, 10:43

Ратас встречается в Таллинне с премьер-министрами Латвии, Литвы и Польши

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rus.delfi.ee
EST 1
Valitsuse pressikonverents 16.11.2017
Foto: Hendrik Osula

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас встречается сегодня, накануне 9 форума Стратегии ЕС для региона Балтийского моря, с коллегами из Польши, Латвии и Литвы, чтобы обсудить крупные совместные проекты и предложения Европейской комиссии относительно бюджета ЕС на 2021-2027 год, сообщает пресс-служба правительства.

Во второй половине дня Ратас встретится с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, с которым обсудит намеченный на 11-12 июля саммит НАТО, трансатлантические отношения, бюджет Европейского союза и объединение электросистем стран Балтии с европейскими через Польшу.

Когда в Дом Стенбока приедут также премьер-министр Латвии Марис Кучинскис и премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, главы правительств отправятся в Табасалу, где посадят саженцы дубов в честь столетия Эстонской Республики.

Вечером премьер-министры познакомятся с ходом строительства Центра Арво Пярта в Лауласмаа.

Утром 4 июня у Ратаса в Доме Стенбока состоится двусторонняя встреча с премьер-министром Литвы, на которой будут обсуждаться объединение электросетей, ход проекта Rail Baltic и cитуация на Украине, поскольку в начале июля в Вильнюсе пройдет встреча премьер-министров страны Балтии и Украины.

В 10 часов, перед началом форума Стратегии для региона Балтийского моря пройдет встреча премьер-министров стран Балтии и Польши в центре «Культуурикатель». На повестке дня три темы: НАТО и безопасность, объединение электросистем стран Балтии с Европой и Rail Baltic.
После встречи премьер-министры стран Балтии и Польши дадут совместную пресс-конференцию, за прямой трансляцией которой можно следить на домашней странице правительства Эстонии: http://meediaveeb.valitsus.ee/ml/

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