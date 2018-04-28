Ратас встал на защиту Мягги: никого нельзя осуждать за отдельные высказывания

"Янек является соучредителем столь важного для людей Фонда онкобольных "Подаренная жизнь", а также председателем Фонда поддержки Таллиннской детской больницы . Он также добился успехов на ниве международной спортивной жизни — в период 2007-2017 годов он руководил Европейской федерацией шашек , а с в 2017 года возглавил Международную федерацию шашек. Уверен, что разносторонний опыт Янека, открытость в восприятии новых идей и полученное на юридическом факультете Тартуского университета бразование, будут полезны и на посту министра, и при работе в правительстве", — добавил Ратас.

Кандидат в министры Янек Мягги, комментируя закрытие родильных отделений в Валга и Пылва, сказал в интервью "Актуальной камере", что в Эстонии можно рожать и в поле, и в машине.

Кроме того, СМИ вспомнили, что Мягги как-то сказал, что если женщина начинает искать себя в возрасте 30 лет, то ее поезд безнадежно ушел.