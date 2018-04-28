Ратас встал на защиту Мягги: никого нельзя осуждать за отдельные высказывания

Премьер-министр Юри Ратас выступил в защиту своего кандидата на пост министра госуправления Янека Мягги, заявив, что никого нельзя осуждать за отдельно взятые фразы.
"Янек Мягги еще не стал министром государственного управления, как уже подвергся нападкам за свои высказывания", — передает слова Ратаса rus.err.ee. — Несомненно, Янек на протяжении многих лет в ходе различных дебатов высказал много смелых предложений, зачастую делая это намеренно. Учитывая его нынешнюю работу и сферу деятельности, это хорошо понятно. Я, конечно, не могу согласиться со всеми его высказываниями, так же как он не может поддерживать все мои заявления. Но считаю, что никого нельзя осуждать за отдельные и вырванные из контекста фразы. Каждого человека надо оценивать, прежде всего, по его действиям".
"Янек является соучредителем столь важного для людей Фонда онкобольных "Подаренная жизнь", а также председателем Фонда поддержки Таллиннской детской больницы . Он также добился успехов на ниве международной спортивной жизни — в период 2007-2017 годов он руководил Европейской федерацией шашек , а с в 2017 года возглавил Международную федерацию шашек. Уверен, что разносторонний опыт Янека, открытость в восприятии новых идей и полученное на юридическом факультете Тартуского университета бразование, будут полезны и на посту министра, и при работе в правительстве", — добавил Ратас.
Кандидат в министры Янек Мягги, комментируя закрытие родильных отделений в Валга и Пылва, сказал в интервью "Актуальной камере", что в Эстонии можно рожать и в поле, и в машине.
Кроме того, СМИ вспомнили, что Мягги как-то сказал, что если женщина начинает искать себя в возрасте 30 лет, то ее поезд безнадежно ушел.