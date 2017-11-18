Ратас vs Каллас vol.2: я объясняю, как налоговая реформа помогает людям, а Партия реформ твердит о важности расчета в уме

Член Европарламента и Партии реформ Кая Каллас подвергла жесткой критике налоговую политику нынешнего правительства во главе с Юри Ратасом и посоветовала ему ”заняться разъяснением народу Эстонии налогового хаоса”. Лидер Центристской партии ответил, разъяснив детали и результаты налоговой реформы.

Читайте обращение Ратаса целиком:

Дорогая Кая, вижу, что наш обмен мыслями проходит на совершенно разных уровнях. Я объясняю, почему налоговая реформа необходима для повышения доходов эстоноземельцев. Однако Партия реформ говорит о важности того, чтобы необлагаемый доход можно было высчитать в уме. Вместе с тем, ты выдвинула мне недостаточно ясное обвинение в недостаточной ясности. Но так уж и быть, я еще раз расскажу о влиянии повышения необлагаемого налогом дохода до 500 евро:

1) Работники с брутто-зарплатой до 1200 евро каждый месяц будут получать до 64 евро больше чистой прибыли. Это фундаментальное налоговое изменение для поддержки людей, которые больше всего нуждаются в дополнительных деньгах.

2) При зарпалате от 1200 до 1776 евро ежемесячный выигрыш может составить от 1 до 64 евро. Таким образом, от налоговой реформы выиграют работники, зарабатывающие до 1776 евро.

3) Зарабатывающие больше 1776 евро начнут теперь платить немного больше подоходного налога. А именно, от 1 до 36 евро в зависимости от размера дохода. Учитывая быстрый экономический рост и повышение средней зарплаты за последние годы в Эстонии, у большинства из них в новом году повысится доход.

4) Также от реформы выиграет большинство пенсионеров, чей необлагаемый налогом доход был до этого 416 евро (180 + 236). С нового года и для них будет действовать необлагаемый доход в 500 евро. Поэтому запугивание стариков неуместно.

P.S. С нового года каждый сможет в реальном времени посмотреть свою сумму необлагаемого налогом дохода в e-maksuamet или высчитать ее уже сейчас на домашней странице Налогово-таможенного департамента.