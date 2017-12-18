18.12.2017, 08:35

Ратас возразил Юферевой: не думаю, что общереспубликанские СМИ настроены против центристов

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rus.delfi.ee
EST
Keskerakond pani paika 4 uut linnaosavanemat
Keskerakond pani paika 4 uut linnaosavanematFoto: Andres Putting

Премьер-министр Эстонии, председатель Центристской партии Юри Ратас не считает, что общереспубликанские СМИ предвзято относятся к возглавляемой им политической силе. Ранее такую мысль высказала старейшина столичного района Ласнамяэ, центристка Мария Юферева, пишет rus.err.ee.

"Я не считаю, что общереспубликанские СМИ настроены против центристов и за кого-то другого, я думаю, что общереспубликанские СМИ делают свою работу. Желаю удачи в этом", — сказал Ратас в интервью корреспонденту программы ETV+ "Актуальная камера +".

Об этом он заявил, комментируя слова журналиста о том, что после того, как генсека центристов Михаила Корба назвали врагом прессы, старейшина Ласнамяэ Мария Юферева сказала, что СМИ Эстонии в некоторых случаях предвзяты именно к центристам.

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