Ратас вместе с коллегами из Латвии и Литвы встретится с премьер-министром Израиля

Премьер-министры обсудят отношения Израиля и Европейского союза, ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке и в регионе Белтийского моря, борьбу с терроризмом и сотрудничество в сфере кибербезопасности. Во время рабочего обеда главы правительств Израиля, Литвы, Латвии и Эстонии будут говорить о трансатлантических отношениях.

После этого премьер-министры Ратас, Сквернялис и Кучинскис отправятся в Каунас на неофициальную встречу, сообщает Коммуникационное бюро правительства.

Премьер-министр Ратас вернется в Эстонию завтра вечером.