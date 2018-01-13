Ратас: визит премьер-министра Японии поспособствует притоку зарубежных инвестиций

По словам премьер-министра Эстонии Юри Ратаса, визит премьер-министра Синдзо Абэ и сопровождавшей его представительной делегации бизнесменов поспособствует притоку японских инвестиций в экономику Эстонии.

”Договор об избежании двойного налогообложения, заключенный в августе между Эстонией и Японией, вскоре вступит в силу. Дополнительно прорабатываются договор о сотрудничестве в сфере науки и технологии, договор о туристических визах с правом на работу и многие другие соглашения”, — сказал Ратас и добавил, что в дальнейшем будет больше уделяться внимания сотрудничеству в сфере киберобороны и обмену опытом в области цифровых технологий.

По словам Юри Ратаса, Эстония является открытым цифровым обществом с надежной экономической средой, в котором японские предприниматели будут желанными партнерами, чтобы развивать, например, решения в сфере э-государства, беспилотных автомобилей и искусственного интеллекта. ”Sumitomo и Toftan, Mistletoe и Funderbeam, Marubeni и E-Piim, Rakuten и Fits.me или Lingvist — вот лишь немногие вдохновляющие примеры, ярко иллюстрирующие развивающееся экономическое сотрудничество между Эстонией и Японией. Помимо этого, в Эстонии насчитывается 800 японских э-резидентов, и их количество стремительно растет”, — отметил премьер-министр.

Синдзо Абэ — первый премьер-министр Японии, посещающий Эстонию, и при этом первый руководитель правительства иностранного государства, который совершает визит в Эстонскую Республику в год ее столетия. Ратас и Абэ подтвердили на встрече, что между нашими странами существуют очень хорошие отношения. ”Японские предприниматели всё больше доверяют эстонской экономической среде, а японские туристы открыли для себя живописную природу и культурное наследие Эстонии. К тому же я очень рад, что Япония вскоре станет страной, вносящей вклад в Центр киберобороны НАТО, расположенный в Таллинне”, — сказал Ратас.

Премьер-министры обсудили на встрече международную ситуацию в сфере безопасности. По словам Ратаса, Эстония вместе с остальным миром следит за ядерными и ракетными испытаниями Северной Кореи. ”В отношении ядерных и ракетных испытаний Северной Кореи нам нельзя оставаться просто озабоченными сторонними наблюдателями, напротив — мы должны настаивать на том, чтобы в отношении Северной Кореи были применены как санкции ООН, так и Европейского союза”, — сказал Ратас.

Премьер-министр отметил также важность того, чтобы санкции против России сохранялись до тех пор, пока не будут полностью выполнены Минские соглашения и не будет восстановлена территориальная целостность Украины.