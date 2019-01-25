Ратас видит Эстонию в качестве возможного организатора следующего саммита НАТО

На последнем саммите НАТО в Брюсселе не договорились, где должен состояться очередной саммит альянса. Теперь, насколько известно, несколько стран, в том числе Эстония, предлагают себя в качестве места следующей встречи на высшем уровне.

Премьер-министр Юри Ратас, беседуя с Delfi на Всемирном экономическом форуме в Давосе, в Швейцарии, не отрицал, что Эстония — один из вариантов места. "Я ясно считаю, что саммит НАТО в 2019 году должен состояться в стране, где размер расходов на оборону — рекомендованные 2%", — сказал Ратас в ответ на вопрос, хочет ли он привести масштабное международное мероприятие в Эстонию.

В то же время, Эстония не одинока в своем желании организовать это масштабное мероприятие. Работу проводят и другие страны, у которых 2% расходов на оборону выполнены и цель быть принимающей стороной самой выдающейся встречи оборонного альянса. Среди них, например, Великобритания, у которой может быть желание вместо неразберихи с Brexit ненадолго переключить внимание на свою неоспоримо большую роль в безопасности Европы.

По планам следующий саммит НАТО должен состояться в конце этого года.