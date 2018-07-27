27.07.2018, 20:50

Ратас в Зальцбурге: Эстония и Австрия хотят видеть сильный и конкурентоспособный ЕС


rus.delfi.ee
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Ратас в Зальцбурге: Эстония и Австрия хотят видеть сильный и конкурентоспособный ЕС
Valitsuse kommunikatsioonibüroo

Премьер-министр Юри Ратас обсудил сегодня в Зальцбурге с австрийским канцлером Себастьяном Курцем актуальные для Европейского союза вопросы, в том числе проект нового долгосрочного бюджета, миграцию, единый цифровой рынок и сотрудничество с государствами Западных Балкан.

Премьер-министр Ратас пригласил федерального канцлера Курца посетить с визитом Эстонию, сообщает пресс-служба правитльства.

Премьер-министр Юри Ратас высоко оценил сотрудничество Эстонии и Австрии в тройке стран — председателей ЕС. ”Благодаря этому в том числе заметно улучшилось наше взаимопонимание, мы лучше узнали друг друга”, — отметил Ратас.

Австрия в качестве председателя продолжит развивать единый цифровой рынок, который был одним из важных приоритетов эстонского председательства. ”Повышение конкурентоспособности Европейского союза и рост цифровой экономики требуют дальнейших шагов по созданию единого цифрового рынка. Как Эстония, так и Болгария уже заключили ряд соглашений в этой области. Действующий единый цифровой рынок является основой для повышения конкуренции европейских предприятий в мире”, — заявил премьер-министр Ратас.

Во время председательства Австрии в Европе начнутся интенсивные переговоры по проекту бюджета Европейского союза на 2021-2027 год. По словам Ратаса, Эстония и во время следующего бюджетного периода будет получать от ЕС значительно больше, чем вкладывать. ”Во многих важных вопросах наши взгляды с Европейской комиссией совпадают, мы также учитываем, что по мере роста нашего благосостояния мы будем получать меньше средств в рамках политики выравнивания Европейского союза. Вместе с тем мы считаем, что, хотя комиссия частично учла наши интересы и снижение финансирования будет более плавным, чем изначально планировалось, все же оно по-прежнему остается слишком резким. Уровень прямых сельскохозяйственных дотаций в разных странах — членах необходимо быстрее выравнивать, у всех должны быть равные условия для конкуренции на европейском рынке”, — отметил премьер-министр Юри Ратас.

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Подобно Эстонии, Австрия считает важным в течение следующего бюджетного периода финансировать трансграничные транспортные проекты. Из этих средств Эстония хочет получить финансирование проекта Rail Baltic, а в Австрии планируется поддержать строительство Бреннерского железнодорожного тоннеля.

Во время обсуждения миграции и помощи странам, на которые ложится ее основное бремя, премьер-министр Ратас подчеркнул необходимость найти всеобъемлющее решение проблемы. ”Во время председательства Австрии важно двигаться дальше в поиске долговременных решений миграционного кризиса и договориться о единых правилах, на основании которых будут расселяться люди, получившие убежище. Мы также должны активнее сотрудничать со странами за пределами ЕС, и должны сделать более эффективной систему высылки обратно людей, у которых нет права получить защиту от ЕС. Мы высоко ценим сотрудничество стран ЕС и быстрый обмен информацией с целью укрепления внешней границы”, — сказал Ратас.

Также на встрече речь шла о европейской интеграции стран Западных Балкан, которая является одним из приоритетов австрийского председательства. Премьер-министр Ратас заверил, что Эстония по-прежнему поддерживает политику открытых дверей в Европейском союзе, когда это касается стран, выполняющих все необходимые условия. ”Македония* и Албания проделали успешную домашнюю работу и должны продолжать реформы, чтобы летом следующего года с ними можно было бы начать переговоры о присоединении к Европейскому союзу”, — сказал Ратас. Также, по его словам, следует продвигаться в вопросе о предоставлении безвизового режима гражданам Косово. ”Косово достойно признания за успешно проведенные реформы. Безвизовый режим с Европейским союзом расширит возможности в области бизнеса и укрепит связи между людьми”.

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