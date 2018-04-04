04.04.2018, 09:30

Ратас: в вопросе будущего родильных отделений в Пылва и Валга нужно искать альтернативы и компромиссы

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rus.delfi.ee
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Ратас: в вопросе будущего родильных отделений в Пылва и Валга нужно искать альтернативы и компромиссы
Foto: Riigikantselei

Премьер-министр Юри Ратас, посещавший Юго-Восток Эстонии, встретился с представителями больниц в Пылва и Валга, Больничной кассы, местного самоуправления и местного населения, чтобы обсудить будущее родильных отделений в этих населенных пунктах, сообщает Коммуникационное бюро правительства.

Во время встреч премьер-министр подчеркнул, что будущее организации родов в этих регионах следует обсуждать с местными жителями, взвешивать альтернативы и искать такое решение, которое удовлетворит все стороны.

”Сегодня я еще раз убедился, что речь идет об очень важном для местных жителей вопросе. Пересмотр предлагаемых больницей услуг с учетом численности и состава населения понятен с точки зрения владельцев больниц. Это позволяет гарантировать высокий уровень здравоохранения по всей Эстонии и разумно использовать ресурсы, будь то аппаратура или рабочая сила. Планируемое закрытие родильных отделений в Пылва и Валга, однако, вызвало шквал критики, а это признак недостаточной разъяснительной работы и решений, принятых в спешке”, — подытожил Ратас.

”Глас народа Южной Эстонии и его желание получать такую помощь при родах, во главе угла которой внимание к каждому пациенту, дошли до меня. Также я услышал точку зрения руководителей больниц и Больничной кассы. Я уверен, что в этом вопросе возможен компромисс, и первый шаг к нему — собрать все заинтересованные стороны за столом переговоров”, — сказал премьер-министр.

По его мнению, среди возможных решений — как применение переходного периода, так и поиск дополнительного финансирования, но все решения необходимо принимать в первую очередь с учетом интересов рожениц и детей, их жизни и здоровья. ”Прежде всего местным жителям нужна уверенность и ясная картина будущего. Окончательное решение должны принять советы Пылваской и Валгаской больниц, но я призвал их взвесить возможные альтернативы и найти решение, которое будет учитывать интересы всех сторон”, — добавил глава правительства.

Помимо работы больниц в ходе поездки по Юго-Восточной Эстонии премьер-министр ознакомился также с работами по обустройству восточной границы, посетил Палату людей с особыми потребностями Валгамаа и Ряпинскую целлюлозно-бумажную фабрику.

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