Ратас: в вопросах использования искусственного интеллекта государствам нужны единый подход и способность к эволюции

По словам премьер-министра Ратаса, цель саммита — совместными усилиями ответственно направлять технологическое развитие государств, приверженных идее цифрового прогресса. ”Опыт Эстонии при строительстве цифрового общества показал нам, что дело далеко не ограничивается технологиями. Оно напрямую касается также образа мысли и культуры. Также для людей и предприятий важны вопрос доверия и наличие простых и доступных для понимания законов. При соблюдении этих условий наши страны смогут быть достаточно гибкими и разумными для претворения в жизнь необходимых технологических изменений”, — заявил премьер-министр.

Также, отметил Ратас, для практического использования искусственного интеллекта необходимо создать правовые рамки и разработать необходимые этические и технологические стандарты.

”Сегодняшние дискуссии помогут нам сформулировать решения, подходящие для Эстонии и Европы, которые составляют свой план действий. Эстония готовит для решения правовых вопросов, связанных с искусственным интеллектом, так называемый "законопроект Кратта" (Кратт — существо из эстонского фольклора, своего рода домовой, наделенный физическим телом, составленным из всякой дребедени, и подчиняющийся хозяину — примечание переводчика), который должен дать достаточную юридическую ясность и вселить уверенность при использовании алгоритмов в таких областях, как транспорт, медицина, публичный сектор и экономика в более широком плане”, — сказал премьер-министр.