Ратас: в вопросах использования искусственного интеллекта государствам нужны единый подход и способность к эволюции

Также Эстония разрабатывает план развития искусственного интеллекта, который прогнозирует, в каких областях деятельности публичного и частного сектора какие виды искусственного интеллекта будут наиболее полезны.
В своей речи Ратас подчеркнул, что государства, желающие использовать искусственный интеллект, должны быть способны быстро эволюционировать. ”Правительствам и публичной власти необходимо меняться вместе с остальным обществом и быть ориентированными на удобство пользователей”, — добавил глава правительства.
В результате более широкого использования искусственного интеллекта государствам, по словам премьер-министра Ратаса, в будущем придется модернизировать также систему образования, чтобы обеспечить рабочую силу необходимыми навыками.
Премьер-министр отметил, что больше внимания следует обращать также на свободное движение данных и трансграничную торговлю. ”Свободно движущиеся потоки данных — это кровоток мировой экономики. При обработке данных необходимо обеспечить безопасность, а также неприкосновенность частной жизни”, — добавил Ратас.
В фокусе обсуждения сегодняшнего цифрового саммита — искусственный интеллект и торговля данными в мировом масштабе, а также возможности использования того и другого в управлении государством, бизнесе и в обществе в целом. Обсуждаются возможности технологий, основанных на искусственном интеллекте, их использование в управлении государством и влияние на эту сферу, а также проблемы безопасности. Также рассматривается влияние искусственного интеллекта на рынок труда. Пройдет также отдельная встреча руководителей делегаций, посвященная вопросам искусственного интеллекта и торговли данными.