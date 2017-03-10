Ратас: в трудные времена нам нужны руководители с европейским образом мышления

Комментируя результаты заседания Европейского совета, премьер-министр Юри Ратас сказал, что независимо от того, что Польша решила не присоединяться к заключениям совета, удалось провести обсуждение и прийти к единому мнению по многим важным вопросам, касающимся будущего Европейского союза.

Темами сегодняшнего заседания стали избрание председателя Европейского совета, вопросы экономики, безопасности и миграции, а также ситуация в странах Западных Балкан.

Премьер-министр Юри Ратас сказал, что состоявшееся сегодня повторное избрание председателем Европейского совета Дональда Туска — хороший выбор для Эстонии, стран Балтии и Европы в целом. ”Туск получил активную поддержку, поскольку уже зарекомендовал себя как сильный руководитель, отстаивающий единый, сильный и ориентированный на будущее Евросоюз. В трудные времена нам нужны именно мыслящие по-европейски руководители с государственным масштабом мышления” , — подытожил Ратас.

По словам премьер-министра, экономический рост в Европе демонстрирует положительные тенденции, но это не означает, что можно расслабиться. ”Чтобы продолжались восстановление и рост экономики, мы должны быстро реализовать стратегию единого рынка ЕС, особенно единого цифрового рынка, и продолжить структурные реформы.

По поводу безопасности премьер-министр, в частности, сказал, что увеличение расходов на оборону и более тесное сотрудничество ЕС с НАТО — в числе приоритетов председательства Эстонии в ЕС. ”Мир вокруг нас постоянно меняется, и европейцы все сильнее озабочены своей безопасностью.

Приверженность ЕС единой для Европы политике в сфере обороны и безопасности должна помочь найти адекватное решение этих проблем”.

На заседании Европейского совета лидеры ЕС обсудили также осложнившуюся в последнее время политическую обстановку на Западных Балканах. ”Для Евросоюза это серьезная ситуация, поскольку наша безопасность напрямую зависит от мира и стабильности у ближайших соседей”, — сказал Ратас.