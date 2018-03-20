Ратас в Тарту: сильное высшее образование имеет ключевое значение для будущего Эстонии

Посетивший сегодня Тарту премьер-министр Юри Ратас встретился с руководством Эстонского университета естественных наук, Тартуского университета, Балтийского оборонного колледжа и Объединенных учебных заведений Сил обороны, а также выступил в университете естественных наук с публичной лекцией на тему: ”Председательство Эстонии в Совете ЕС и наше будущее в Европейском союзе”, сообщает коммуникационное бюро правительства.

Во время посещения Объединенных учебных заведений Сил обороны и Балтийского оборонного колледжа премьер-министр получил обзор возможностей получения офицерами высшего образования и повышения профессиональной квалификации. "Если очень многие специальности можно получить и в высших учебных заведениях за пределами Эстонии, то образ мышления офицера армии небольшого государства и принципы обороны небольшого государства мы можем изучать и развивать только самостоятельно. Поэтому роль Объединенных учебных заведений сил обороны и Балтийского оборонного колледжа уникальна. А профессионализм эстонских военных лишний раз подтверждает отличное качество военного образования, которое можно получить в Тарту", — сказал Ратас. По его словам, Балтийский оборонный колледж является флагманом сотрудничества Балтийских стран в сфере обороны и прекрасным примером того, как, объединив человеческие и финансовые ресурсы трех стран, можно создать военного учебное заведение высокого уровня.

На встрече с руководством Тартуского университета и Эстонского университета естественных наук обсуждался вклад государства в развитие высшего образования и науки, а также пути, которыми возможно достичь увеличения государственного финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) до целевого уровня в 1% от ВВП.

Премьер-министр подчеркнул, что НИОКР играют очень важную роль в поддержке экономического роста, повышении производительности труда и конкурентоспособности Эстонии, и поэтому и Совет по науке и развитию на своем последнем заседании поддержал необходимость увеличить финансирование этой сферы. Но одновременно с этим и высшие учебные заведения и научные учреждения должны добиваться того, чтобы их работа отвечала практическим потребностям предприятий и общества в целом, например, крайне необходимо расширять возможности для сотрудничества ученых с предприятиями.

Свой визит в университетскую столицу премьер-министр завершил публичной лекцией в Университете естественных наук. По словам Ратаса, Эстония в качестве страны-председателя определенно оставила свой след в развитии Европейского союза, и теперь необходимо продолжать работу, толчком для которой послужил Цифровой саммит в Таллинне, работу, которая сблизит цифровую сферу и инновации с повседневной жизнью граждан ЕС. По словам премьер-министра, Эстония добивается того, чтобы и в течение следующего бюджетного периода приоритетами ЕС оставались сплоченность, возможность предлагать широкие возможности для бизнеса и развивать пути сообщения, взаимосвязь энергетических систем и связи в цифровой сфере. ”Важно и дальше сохранять активную позицию и стоять на страже единства Европейского союза и наших интересов. Будущее Эстонии определенно связано с Европейским союзом. Вместе мы способны достичь гораздо большего, чем в отдельности”, — сказал премьер-министр.