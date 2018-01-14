Ратас в Тапа: союзники здесь для того, чтобы сохранять мир

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас посетил сегодня вместе с главой правительства Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном боевую группу НАТО, базирующуюся в военном городке Тапа.

На этой неделе к ней присоединился датский контингент сухопутных войск, который сменил в возглавляемой британцами группе французское подразделение. В настоящее время в международную группу НАТО на территории Эстонии входят также исландские военные, сообщает пресс-служба правительства.

Премьер-министр Ратас отметил, что Дания и Великобритания, которые сегодня в составе боевой группы НАТО вместе с эстонской первой пехотной бригадой охраняют мир и покой нашей страны, играли важную роль и в Освободительной войне, в результате чего в этом году мы сможем отметить столетие Эстонской Республики.

”Сегодня присутствие союзников в Эстонии преследует более широкую цель: показать нашу солидарность, решительность и способность НАТО сообща противостоять любой агрессии. Другими словами — союзники здесь для того, чтобы сдерживать, сохранять мир, — и это важно для всего НАТО”, — заявил Ратас и подчеркнул, что создание и увеличение боевой группы НАТО прошло очень успешно.

Ратас напомнил также, что эстонские, датские и британские войска и раньше служили вместе в афганской провинции Гильменд, а сегодня эстонские и датские военные вместе инструктируют солдат иракской армии.

Вместе с премьер-министрами военный городок в Тапа посетили эстонский министр обороны Юри Луйк и датский министр обороны Клаус Йорт Фредериксен.

Министр обороны Юри Луйк также отметил примечательность того, что в прошлом наши военные уже сотрудничали в рамках различных военных операций со всеми пребывающими в Эстонии союзниками. ”Это говорит, с одной стороны, о нашем тесном сотрудничестве с союзниками, а с другой стороны показывает, как важно и самим быть готовыми вносить свой вклад. Благодаря этому у Сил обороны Эстонии была возможность познакомиться с военной культурой союзников и таким образом повысить собственную обороноспособность,” — сказал Луйк.

Завтра утром премьер-министр Ратас проведет более продолжительную встречу со своим датским коллегой в Доме Стенбока, чтобы обсудить возможности двустороннего сотрудничества, цифровое развитие и текущие вопросы политики Европейского союза. В 10.10 премьер-министры проведут совместную пресс-конференцию, за которой можно следить в прямой трансляции по ссылке: https://valitsus.ee/et/pressikonverentsid.