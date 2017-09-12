Ратас в Рийгикогу: концепция защиты населения поможет справиться с кризисными ситуациями

Отвечая в понедельник в Рийгикогу на запрос от оппозиции, премьер-министр Юри Ратас сказал, что защита населения — не новое по своей сути явление, однако с помощью нового подхода Эстония рассматривает этот вопрос более целостно, чем прежде, и это создает предпосылки для того, чтобы справляться с возможными кризисными ситуациями разного рода, сообщает Коммуникационное бюро правительства.

По словам премьер-министра, цель концепции защиты населения — повысить осведомленность жителей страны, улучшить их навыки и готовность к возможным кризисным ситуациям, а также в сотрудничестве с различными учреждениями обеспечить защиту населения.

”На основании наших собственных нужд и опыта других стран мы сейчас разрабатываем предложения, при реализации которых наши люди были бы защищены еще больше. Эти предложения, в свою очередь, будут сведены рабочей группой по защите населения в концепцию по защите населения, которую планируется представить на обсуждение правительства в конце этого года”, — сказал премьер-министр Юри Ратас, отвечая на депутатский запрос.

Ратас отметил, что в концепции защиты населения будут уточнены задачи государства и местных самоуправлений в случае долговременных перебоев с обеспечением жизненно важных услуг, таких как водоснабжение и электроснабжение, отопление, канализация и других.

”В кризисной ситуации государство должно сосредоточиться на мероприятиях, которые нужно провести по всей стране по единым принципам, а местное самоуправление должно искать наилучшие решения для защиты своих людей с учетом местных особенностей. Только так мы сможем защитить в кризисных ситуациях и наиболее уязвимые группы населения — стариков и детей”, — отметил Ратас.

Важной частью подготовки жителей страны к кризисам является также действенная и широкомасштабная система оповещения. Рабочая группа по защите населения составляет для жителей страны инструкции по поведению в различных кризисных ситуациях. Кроме того, знаниям и навыкам по защите населения планируется обучать на всех учебных ступенях — в связке с обязательными предметами.

”Высокая готовность жителей Эстонии создаст предпосылки для того, чтобы мы справились с разного рода кризисными ситуациями, которые могут возникнуть”, — сказал премьер-министр.

Окончательная версия концепции защиты населения вместе с обзором работы, проделанной рабочей группой, будут представлены Правительству Республики в конце 2017 года.