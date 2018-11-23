Ратас в Праге: чехи заинтересованы нашими э-услугами, мы — их интернет-торговлей

”В развитии цифрового общества Эстония и Чехия являются словно двумя сторонами одной монеты. Наша сила заключается в реализации государственных э-услуг. Чехи были более успешными в интернет-торговле”, — сказал Ратас. ”Однако мы стремимся в направлении целостности, и я надеюсь, что, обучаясь на опыте друг друга, мы сможем повысить благополучие своих народов и конкурентоспособность экономики”.

Развитие и реализация государственных э-услуг является приоритетом правительства Чехии. Этим летом был запущен гражданский портал, в котором предлагается 37 э-услуг. Теперь правительство хотело бы более активно ознакомить людей с благами, сопутствующими цифровому идентитету.

На сегодняшней конференции ”Цифровая Чехия 2018+” премьер-министр Юри Ратас расскажет об истории развития э-государства в Эстонии и планах развития цифрового общества.

На встрече с чешскими коллегами Юри Ратас отметил, что э-государство Эстонии опирается на доверие людей и сотрудничество государственного и частного секторов. ”Наше общество ценит хорошее образование и поощряет развитие цифровых навыков в любом возрасте. Школы используют цифровые решения в учебе, родители также достаточно требовательны в плане обучения ИТ-знаниям”, — объяснил Ратас. Премьер-министр добавил, что сотрудничество между университетами и учеными Эстонии и Чехии могло бы быть более активным.