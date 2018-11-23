Ратас в Праге: чехи заинтересованы нашими э-услугами, мы — их интернет-торговлей

Премьер-министры подтвердили, что сотрудничество Эстонии и Чехии в сфере обороны и безопасности находится на высоком уровне, при этом оба государства в качестве краеугольного камня своей коллективной защиты видят НАТО. Военнослужащие Чехии участвовали в боевой группе НАТО в Латвии и Литве, а также охраняли воздушное пространство Прибалтики. В следующем году военнослужащие воздушных сил Чехии впервые прибудут в Эмари.
В киберсотрудничестве эксперты Эстонии и Чехии составили рекомендации по электронной защите выборов, к чему был проявлен большой международный интерес. Оба государства считают важной борьбу с гибридными угрозами и манипуляцией не только в Европейском союзе, но в странах Западных Балкан и Восточного партнерства.
В экономических отношениях Эстонии и Чехии есть возможности для расширения сотрудничества, сейчас Чехия является 18-м торговым партнером Эстонии. На рынке Чехии есть место для эстонской продукции из древесины, при этом чехи проявляют интерес к нашим стартапам. Как возможности эстонских предприятий в Чехии выглядят на практике, премьер-министр Ратас узнает сегодня во второй половине дня в офисе Pipedrive в Праге.
Кроме того, Ратас и Бабиш обсудили состояние переговоров по Брекзиту до экстренного заседания Европейского совета, который состоится в воскресенье, 25 ноября, а также предложения по проекту бюджета Европейского союза на 2021-2027 годы.
Сегодня премьер-министр встретится также с председателем палаты депутатов парламента Чехии Радеком Вондрачеком и председателем сената Ярославом Кубера, а также возложит венок к мемориалу чешским легионерам в честь столетия Чехословакии.