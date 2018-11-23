23.11.2018, 11:09

Ратас в Праге: чехи заинтересованы нашими э-услугами, мы — их интернет-торговлей

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rus.delfi.ee
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Ратас в Праге: чехи заинтересованы нашими э-услугами, мы — их интернет-торговлей
Foto: Triin Oppi (Riigikantselei)

Эстонские эксперты и ИТ-предприятия готовы поддержать строительство э-государства Чехии, подтвердил сегодня премьер-министр Юри Ратас чешскому коллеге Андрею Бабишу. Ратас отметил, что Эстония в свою очередь заинтересована опытом Чехии в распространении э-торговли.

”В развитии цифрового общества Эстония и Чехия являются словно двумя сторонами одной монеты. Наша сила заключается в реализации государственных э-услуг. Чехи были более успешными в интернет-торговле”, — сказал Ратас. ”Однако мы стремимся в направлении целостности, и я надеюсь, что, обучаясь на опыте друг друга, мы сможем повысить благополучие своих народов и конкурентоспособность экономики”.

Развитие и реализация государственных э-услуг является приоритетом правительства Чехии. Этим летом был запущен гражданский портал, в котором предлагается 37 э-услуг. Теперь правительство хотело бы более активно ознакомить людей с благами, сопутствующими цифровому идентитету.

На сегодняшней конференции ”Цифровая Чехия 2018+” премьер-министр Юри Ратас расскажет об истории развития э-государства в Эстонии и планах развития цифрового общества.

На встрече с чешскими коллегами Юри Ратас отметил, что э-государство Эстонии опирается на доверие людей и сотрудничество государственного и частного секторов. ”Наше общество ценит хорошее образование и поощряет развитие цифровых навыков в любом возрасте. Школы используют цифровые решения в учебе, родители также достаточно требовательны в плане обучения ИТ-знаниям”, — объяснил Ратас. Премьер-министр добавил, что сотрудничество между университетами и учеными Эстонии и Чехии могло бы быть более активным.

Премьер-министры подтвердили, что сотрудничество Эстонии и Чехии в сфере обороны и безопасности находится на высоком уровне, при этом оба государства в качестве краеугольного камня своей коллективной защиты видят НАТО. Военнослужащие Чехии участвовали в боевой группе НАТО в Латвии и Литве, а также охраняли воздушное пространство Прибалтики. В следующем году военнослужащие воздушных сил Чехии впервые прибудут в Эмари.

В киберсотрудничестве эксперты Эстонии и Чехии составили рекомендации по электронной защите выборов, к чему был проявлен большой международный интерес. Оба государства считают важной борьбу с гибридными угрозами и манипуляцией не только в Европейском союзе, но в странах Западных Балкан и Восточного партнерства.

В экономических отношениях Эстонии и Чехии есть возможности для расширения сотрудничества, сейчас Чехия является 18-м торговым партнером Эстонии. На рынке Чехии есть место для эстонской продукции из древесины, при этом чехи проявляют интерес к нашим стартапам. Как возможности эстонских предприятий в Чехии выглядят на практике, премьер-министр Ратас узнает сегодня во второй половине дня в офисе Pipedrive в Праге.

Кроме того, Ратас и Бабиш обсудили состояние переговоров по Брекзиту до экстренного заседания Европейского совета, который состоится в воскресенье, 25 ноября, а также предложения по проекту бюджета Европейского союза на 2021-2027 годы.

Сегодня премьер-министр встретится также с председателем палаты депутатов парламента Чехии Радеком Вондрачеком и председателем сената Ярославом Кубера, а также возложит венок к мемориалу чешским легионерам в честь столетия Чехословакии.

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