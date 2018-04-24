Ратас в ООН: наша главная цель — предотвращать конфликты и кризисы

Премьер-министр Юри Ратас заявил сегодня на представительной конференции Организации Объединенных Наций (ООН) по миротворчеству и поддержанию мира, что следует стремиться к достижению мира и его сохранению вместо того, чтобы заниматься последствиями конфликтов. По словам Юри Ратаса для того, чтобы мир стал лучше и более безопасным, следует лучше сосредоточиться на устранении причин конфликтов и кризисов.

”Конфликты вызваны главным образом неравенством и политической, социальной или экономической отверженностью”, — заявил сегодня премьер-министр Эстонии на первой в истории ООН конференции столько высокого уровня по миротворчеству. ”Поэтому стабильный мир может быть достигнут лишь через демократическое правление, правовое государство, защиту прав человека и с помощью прозрачных и ответственных государственных институтов”, — сказал премьер-министр.

Юри Ратас также добавил, что не менее важно осознать ведущую роль женщин и молодежи в поддержании мира. Права женщин и детей и обеспечение для них равных возможностей в области образования, трудовой занятости и в обществе целом являются одним из основных приоритетов внешней политики Эстонии в области прав человека.