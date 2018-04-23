Ратас в Нью-Йорке встретится с генеральным секретарем ООН

Премьер-министр Юри Ратас отправляется сегодня в Нью-Йорк, где завтра выступит с речью на представительной конференции Организации Объединенных Наций (ООН) по миротворчеству и поддержанию мира. Кроме того, премьер-министр Ратас встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

В течение последних лет ООН анализировала предшествующую деятельность организации в области миротворчества и поддержания мира. На завтрашней конференции будет обсуждаться то, как лучше предотвращать конфликты, увеличить финансирование миротворческой деятельности и сделать более эффективной работу ООН в этой области.

Эстония все больше участвует в миротворческой деятельности ООН, в прошлом году она входила в комиссию по миротворчеству. С 2013 года Эстония ежегодно выделяет 75 000 евро в миротворческий фонд ООН.