23.04.2018, 14:15

Ратас в Нью-Йорке встретится с генеральным секретарем ООН

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rus.delfi.ee
EST 1
Valitsuse pressikonverents 16.11.2017
Peaminister Jüri Ratas Foto: Hendrik Osula

Премьер-министр Юри Ратас отправляется сегодня в Нью-Йорк, где завтра выступит с речью на представительной конференции Организации Объединенных Наций (ООН) по миротворчеству и поддержанию мира. Кроме того, премьер-министр Ратас встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

В течение последних лет ООН анализировала предшествующую деятельность организации в области миротворчества и поддержания мира. На завтрашней конференции будет обсуждаться то, как лучше предотвращать конфликты, увеличить финансирование миротворческой деятельности и сделать более эффективной работу ООН в этой области.

Эстония все больше участвует в миротворческой деятельности ООН, в прошлом году она входила в комиссию по миротворчеству. С 2013 года Эстония ежегодно выделяет 75 000 евро в миротворческий фонд ООН.

Помимо руководителей ООН и премьер-министра Эстонии Ратаса в конференции также принимают участие королевская чета Нидерландов, президенты Ирландии, Центральноафриканской республики (ЦАР), Гамбии, Боснии и Герцеговины и Колумбии, а также министры и высокие чиновники многих других государств.

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