Ратас в Испании: стабильное соседство отвечает интересам безопасности и благополучия ЕС

В ходе рабочего визита, совершаемого в рамках подготовки к председательству Эстонии в Совете Европейского союза, премьер-министр Юри Ратас встретился в Мадриде с премьер-министром Испании Мариано Рахоем, передает Коммуникационное бюро правительства.

Ратас познакомил своего коллегу с целями и приоритетами председательства Эстонии, обсуждались также вопросы укрепления сотрудничества в сфере обороны, борьбы с терроризмом, энергетической безопасности и реализации Парижского соглашения по климату.



”Двусторонние отношения между Эстонией и Испанией являются теплыми и динамичными: процветают культурные связи, развивается туризм, по Таллинну катаются симпатичные трамваи CAF. Тесное сотрудничество осуществляется также в Европейском союзе и НАТО. Мы высоко ценим вклад Испании в безопасность нашего региона, в том числе участие в миссии воздушной обороны НАТО в Эмари, а также в Центре киберзащиты НАТО и Балтийском колледже обороны”, — сказал премьер-министр Ратас. Испания приняла ротацию миссии воздушной обороны НАТО от Германии в мае этого года.



Представляя приоритеты председательства Эстонии в Совете Европейского союза, Ратас сказал, что в качестве председателя мы продолжим заниматься, в частности, реформой системы предоставления убежища и держать в фокусе тему Восточного партнерства. ”Успешное и стабильное соседство отвечает интересам безопасности и благополучия Европейского союза. Поэтому мы считаем особенно важным сотрудничество с нашими партнерами на востоке и на юге”, — подчеркнул премьер-министр и добавил, что Эстония вносит свой вклад в миссии Европейского союза в Палестине и Средиземном море.



Премьер-министр отметил заслуги Испании в экономических реформах последних лет, которые помогли восстановиться после экономического кризиса и уменьшить безработицу. ”Поддерживающие конкурентоспособность реформы — это источник европейского экономического роста. Создание европейского энергетического рынка, рынка капитала и общего цифрового рынка, которые являются приоритетами председательства Эстонии, дают дополнительный толчок экономическому росту”, — подчеркнул Ратас.



Премьер-министр Ратас пригласил своего испанского коллегу на саммит, который состоится 29 сентября в Таллинне и будет посвящен возможностям и вызовам информационного общества.