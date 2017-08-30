Ратас в Индианаполисе: для удобства людей Эстония делает свои онлайн-услуги автоматическими

Предприятия Эстонии и США все чаще объединяют усилия с тем, чтобы совместно покорять мировые рынки и разрабатывать товары, повышающие уровень благополучия и безопасности людей, а также создают новые рабочие места. Об этом премьер-министр Юри Ратас заявил сегодня после встречи с предпринимателями США в Индианском университетe в Блумингтоне, передает Коммуникационное бюро правительства.

На встрече Ратас отметил, что Эстония приступила к полной ревизии своих онлайн-услуг с тем, чтобы предложить еще более удобные автоматические решения для важных жизненных ситуаций (например, рождения ребенка), чтобы людям приходилось как можно меньше самостоятельно общаться с государственными учреждениями.

”Хорошее электронное государственное управление далеко не в первую очередь связано с технологией. Все начинается с отношения”, — добавил Ратас.

”Благодаря таким дигитальным решениям, как электронный налоговый департамент, e-kool, e-tervis и прочим, ежегодно Эстония экономит примерно 2% ВВП", — премьер-министр привел пример возможностей дигитальных решений в части управления государством и изменения жизней людей.

По словам премьер-министра Ратаса, дигитальное развитие предполагает также значительный вклад в кибероборону и кибербезопасность: "Мы должны больше чем раньше обмениваться информацией, инвестировать в киберобразование, тренировки и учения. В этой части Эстония заметно вложилась в повышение своего потенциала”.



В качестве положительного момента Ратас также отметил то, что предприятия Эстонии и США стремятся укреплять деловые связи, и именно поэтому во время визита в США его сопровождает бизнес-делегация.

Первым мероприятием делегации стала встреча между представителями эстонского военно-промышленного предприятия Milrem и американскими деловыми партнерами с целью обсудить текущее состояние сектора и возможности в части наращивания объемов экспорта.

По словам премьер-министра Ратаса, разрабатываемые Milrem гусеничные транспортные средства служат хорошим примером экспорта созданных в Эстонии ”умных” технологий. ”В ближайшее время во всем мире умные автономные системы станут следующим этапом модернизации военных технологий”, — добавил Ратас.

Вчера в Индианаполисе премьер-министр Ратас также встретился с представителями местного эстонского общества и посетил Индианский университет в Блумингтоне, где до сих пор действует кафедра эстонского языка.

”Соединенные Штаты Америки — это гораздо больше, чем Вашингтон, Нью-Йорк и Лос-Анджелес, где чаще все оказываются эстонцы. Эстонцев и эстонские общества можно найти по всей стране, причем у многих есть родственники, для которых важна связь с родиной и близкими, — заявил Ратас, выступая перед местными эстонцами. — Эти согревающие сердце истории показывают, что эстонцы держатся вместе и несмотря на большие расстояния душой остаются с родиной”.

В университете в Блумингтоне премьер-министр прочитал перед заполненной аудиторией лекцию об Эстонии, где подчеркнул приближающийся 100-летний юбилей страны и важнейшие аспекты председательства Эстонии в Совете Европейского союза.

Сегодня премьер-министр Ратас отправится из Индианаполиса в Сан-Франциско, где ознакомится с двумя известными на весь мир центрами развития предпринимательства, поддержит эстонские стартапы укреплением деловых связей и посетит библиотеку Стэнфордского университета, в архиве которой находится крупнейшее в США материалов на эстонском языке.