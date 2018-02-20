Ратас в Хаапсалу: давайте вместе отмечать важные вехи на нашем пути к свободе

Сегодня в полдень премьер-министр Эстонии Юри Ратас открыл флаговую площадь в центре Хаапсалу, сообщает Коммуникационное бюро правительства.

”Давайте вместе отмечать важные события и моменты на нашем пути к свободе. Каждое отдельное звено в этой цепочке было необходимо, и сегодня мы с благодарностью вспоминаем тех, чьими усилиями эти мгновения привели к великому перелому”, — заявил премьер-министр на торжественном мероприятии.

Ратас напомнил собравшимся горожанам о том, что сто лет назад царила непределенность, и наши предки, вероятно, и мечтать не могли о том, что сегодня, в 2018 году, в Таллинне, Хаапсалу, Мустла, Вильянди, Нарве, да и по всей свободной Эстонии люди смогут радоваться плодам тех усилий, которые были приложены сто лет назад. ”Сегодня, здесь и сейчас мы можем быть счастливы от того, что Эстонская Республика накануне своего дня рождения уверена в своих силах и окружена забото й”, — сказал премьер-министр.

По словам Юри Ратаса, история Эстонии и ее народа была сложной, но тем больше у нас причин радоваться тому, что сто лет спустя после провозглашения независимости мы стоим на пороге многообещающего будущего, можем свободно и независимо распоряжаться своей судьбой.

”У нас есть возможность построить наш общий дом, где царят порядок и справедливость, быть достойным членом семьи культурных народов! Именно так, как это было написано в нашем манифесте о независимости, который был принят сто лет назад 21 февраля. Мы можем быть гордыми жителями своей страны в своем обществе и перед лицом всего мира”, — сказал премьер-министр.

После выступления главы правительства исторический экскурс совершил представитель Кайтселийта Хейки Магнус, за ним последовали выступления председателя городского собрания Яануса Карилайда и пастора Леэви Рейнару. Премьер-министр возложил венок к мемориалу Освободительной войны.