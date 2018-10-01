Ратас: в Эстонии должно быть легко развивать свой бизнес

Премьер-министр Юри Ратас подчеркнул сегодня в Валга, выступая на бизнес-семинаре, что предпринимательство является двигателем развития государства и правительство должно поддерживать начало предпринимательства и рост уже учрежденных фирм.
По словам Ратаса, развитие предпринимательства играет крайне важную роль в достижении ключевых целей правящей коалиции, таких, как прирост населения, снижение неравенства доходов, а также оживление экономики и причастность всех жителей Эстонии к результатам экономического роста.
”Мы должны стремиться к тому, чтобы наши предприятия имели оптимальные условия для развития, чтобы в Эстонии было легко начать предпринимательскую деятельность, а правительство предлагало посильную помощь для роста и развития предприятия”, — сказал Юри Ратас на посвященном предпринимательству семинаре.
Премьер-министр отметил, что правительство приняло решение почти в девять раз снизить акцизную ставку на электроэнергию для предприятий с повышенной энергоёмкостью, а для интенсивно потребляющих газ предприятий утвердить льготную акцизную ставку почти в шесть раз дешевле обычной цены. Подобные шаги способствуют инвестициям, помогают созданию в Эстонии новых рабочих мест и тем самым вносят вклад в развитие нашей экономики.
”Что касается информационных и коммуникационных технологий, то правительство в течение четырех последующих лет инвестирует приблизительно 118 миллионов евро в информационные системы э-государства, а также в обслуживание, модернизацию и развитие сопутствующего оборудования”, — сказал Ратас. Он также добавил, что, запуская соответствующую пилотную программу, государство поддерживает дигитализацию промышленных предприятий и помогает в разработке и совершенствовании продукции.
”Я знаю, что особенно в Юго-Восточной Эстонии одной из основных проблем для населения и предпринимателей являются местные дороги. На недавней встрече с Союзом городов и волостей Эстонии эта тема была одной из главных — поддержание в порядке местных дорог требует больше ресурсов. Несмотря на то, что в этом году на приведение дорог в порядок выделено более 29 миллионов евро, в дальнейшем эта сумма должна увеличиться”, — отметил премьер-министр.
Ратас рассказал, что строительство четырехполосного отрезка Козе-Мяо на шоссе Таллинн-Тарту продолжится, строительство, которое продлится до 2022 года по оценкам обойдется в общей сложности в 170 миллионов евро. ”Новый отрезок трассы по сравнению с прежним позволит сэкономить Эстонии примерно 10 миллионов евро в год на расходах, возникающих в результате дорожно-транспортных происшествий, сократить время на поездку.
Протяжённость дороги между населенными пунктами уменьшится на 5,3 километра, а время, проведённое в пути, — на 9 минут”, — добавил он.
Премьер-министр принял участие в бизнес-семинаре вместе с министром государственного управления Янеком Мягги, который с чиновниками региональной сферы на этой неделе работает в Юго-Восточной Эстонии — три дня в Валга и один день в Пылва и Выру.
”Программа для Юго-Восточной Эстонии будет запущена уже со следующего года. На четыре года выделено 3,2 миллиона евро, эти средства должны пойти на повышение конкурентоспособности местных предприятий и создание новых рабочих мест, а также на повышение доступности госуслуг и улучшение благополучия местных жителей”, — перечислил министр государственного управления Янек Мягги цели, в связи с которыми в течение недели чиновники собирают на месте дополнительную информацию.
”С 1 октября могло бы войти в традицию посещение членами правительства разных самоуправлений с целью углубленного знакомства с их потребностями. Это значительно улучшило бы взаимное сотрудничество и качество принимаемых на руководящем уровне решений”, — сказал Мягги.
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Премьер-министр и министр государственного управления сегодня утром посетили концерн по производству пищевых продуктов Atria Eesti AS и приняли участие в семинаре недели предпринимательства в Валга. Министры продолжили знакомство с регионом посещением производственного комплекса Gomab OÜ, изготавливающего мебель из цельной древесины, а также встречей с руководителями самоуправлений Валгамаа. День завершится встречей с клубом предпринимателей Валга.