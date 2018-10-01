Ратас: в Эстонии должно быть легко развивать свой бизнес

”Я знаю, что особенно в Юго-Восточной Эстонии одной из основных проблем для населения и предпринимателей являются местные дороги. На недавней встрече с Союзом городов и волостей Эстонии эта тема была одной из главных — поддержание в порядке местных дорог требует больше ресурсов. Несмотря на то, что в этом году на приведение дорог в порядок выделено более 29 миллионов евро, в дальнейшем эта сумма должна увеличиться”, — отметил премьер-министр.

Ратас рассказал, что строительство четырехполосного отрезка Козе-Мяо на шоссе Таллинн-Тарту продолжится, строительство, которое продлится до 2022 года по оценкам обойдется в общей сложности в 170 миллионов евро. ”Новый отрезок трассы по сравнению с прежним позволит сэкономить Эстонии примерно 10 миллионов евро в год на расходах, возникающих в результате дорожно-транспортных происшествий, сократить время на поездку.

Протяжённость дороги между населенными пунктами уменьшится на 5,3 километра, а время, проведённое в пути, — на 9 минут”, — добавил он.

Премьер-министр принял участие в бизнес-семинаре вместе с министром государственного управления Янеком Мягги, который с чиновниками региональной сферы на этой неделе работает в Юго-Восточной Эстонии — три дня в Валга и один день в Пылва и Выру.

”Программа для Юго-Восточной Эстонии будет запущена уже со следующего года. На четыре года выделено 3,2 миллиона евро, эти средства должны пойти на повышение конкурентоспособности местных предприятий и создание новых рабочих мест, а также на повышение доступности госуслуг и улучшение благополучия местных жителей”, — перечислил министр государственного управления Янек Мягги цели, в связи с которыми в течение недели чиновники собирают на месте дополнительную информацию.

”С 1 октября могло бы войти в традицию посещение членами правительства разных самоуправлений с целью углубленного знакомства с их потребностями. Это значительно улучшило бы взаимное сотрудничество и качество принимаемых на руководящем уровне решений”, — сказал Мягги.

Премьер-министр и министр государственного управления сегодня утром посетили концерн по производству пищевых продуктов Atria Eesti AS и приняли участие в семинаре недели предпринимательства в Валга. Министры продолжили знакомство с регионом посещением производственного комплекса Gomab OÜ, изготавливающего мебель из цельной древесины, а также встречей с руководителями самоуправлений Валгамаа. День завершится встречей с клубом предпринимателей Валга.