Ратас в Братиславе: будущий бюджет ЕС должен дать нам больше Европы

Премьер-министр Юри Ратас подчеркнул сегодня в Братиславе на встрече премьер-министров государств ЕС, поддерживающих сильные бюджет и политику сплочения Европейского союза, что из следующего долгосрочного бюджета нам следует больше поддерживать реформы, инвестиции, новые амбициозные направления развития, а также прежние направления общей политики, такие как наука, внутренний рынок, политика сплочения и сельское хозяйство.
”Проект следующего долгосрочного бюджета Европейского союза покажет, каким мы видим наше общее будущее. Его целью должна быть более единая и сильная Европа, которая предлагает больше возможностей нашим гражданам и бизнесменам”, — заявил премьер-министр Юри Ратас. "Несмотря на быстрый рост экономики Эстонии, уменьшение поступлений из фонда политики сплочения и рост доли самофинансирования должны происходить более плавно. Это необходимо для продолжения инвестиций в транспортную инфраструктуру, социальную сферу, образование и здравоохранение, а также для того, чтобы двигаться в сторону наукоемкой экономики и для развития сельской жизни”, — подчеркнул Ратас.
Для того, чтобы повышать конкурентоспособность и производительность Европы, необходимо, по словам Ратаса, продолжать поддержку инфраструктурных проектов и средств и путей сообщения из нового долгосрочного бюджета союза. ”Эстонии, Латвии и Литве нужны быстрые и экономные пути сообщения с остальной Европой и единым рынком. Rail Baltic сделает Латвию и Литву такими же близкими жителям Эстонии, какой сегодня является Финляндия, и позволит в будущем обеспечить более удобное движение товаров с севера Европы и из стран Балтии в другие части континента. Также нужно стремиться к экономии и думать о будущем в области шоссейного транспорта, однако не за счет ограничения свободы передвижения”, — сказал премьер-министр.
Ратас также выразил озабоченность неравными конкурентными условиями для сельхозпроизводителей на едином рынке, которые вызваны разницей в уровне прямых сельскохозяйственных дотаций. ”Предложение Европейской комиссии по уменьшению разницы в ставках прямых сельскохозяйственных дотаций не является достаточным. Дотации сельхозпроизводителей Эстонии, Латвии и Литвы являются одними из самых низких в ЕС, в то время как их производственные затраты значительно выше средних по союзу”, — отметил Ратас.
Согласно предложению Европейской комиссии, прямые дотации для Эстонии достигли бы к концу 2027 года 76% от среднего для ЕС уровня прямых дотаций. ”Уравнивание дотаций должно происходить в более быстром темпе. Нашим сельхозпроизводителям необходимо обеспечить равные с производителями из других стран условия конкуренции на европейских рынках”, — заявил Ратас.
По словам премьер-министра, следующий бюджет ЕС должен содержать средства на реформы и инвестиции, необходимые для того, чтобы вместе справиться со сложными вопросами, которые готовит нам будущее. ”Люди ждут, что мы вместе будем решать те вопросы, с которыми государства не справляются в одиночку, это, например, цифровой прогресс, вопросы изменения климата, проблемы миграции, а также оборона и безопасность. Мы должны инвестировать в технологии и социальную готовность, а также укрепление безопасности путем усиления внешних границ и увеличения военной мобильности”, — отметил премьер.
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В саммите так называемой группы друзей политики сплочения помимо Эстонии принимали участие также Болгария, Хорватия, Италия, Греция, Кипр, Литва, Латвия, Мальта, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Чехия и Венгрия, а также вице-председатель Европейской комиссии Марош Шефчович и вице-президент Европейского инвестиционного банка Вазиль Худак.
На саммите была принята совместная декларация. На встрече была также подчеркнута необходимость своевременно достичь соглашения по проекту нового долгосрочного бюджета, чтобы обеспечить по возможности гладкое движение к поставленным целям.
Целью европейской политики сплочения является уменьшение неравенства между странами союза, рост их конкурентоспособности и интеграция внутреннего рынка. В течение бюджетного периода 2014–2020 Эстония получит 3,5 миллиарда структурных средств, плюс еще 1,8 миллиарда в виде дотаций на сельское хозяйство, рыболовство и развитие сельской жизни. Согласно предложению Европейской комиссии, в 2021-2027 Эстония должна получить 3 миллиарда евро из структурных средств политики сплочения и еще около 2 миллиардов на развитие сельского хозяйства, сельской жизни и рыболовства. Уменьшение поступлений происходит в основном по причине того, что, благодаря быстрому экономическому росту и прежней поддержке со стороны ЕС, уровень благосостояния Эстонии вырос. Также на 10 процентов, или на 37 миллиардов евро уменьшился и общий бюджет политики сплочения из-за того, что Великобритания покидает Европейский союз.