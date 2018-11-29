Ратас в Братиславе: будущий бюджет ЕС должен дать нам больше Европы

Для того, чтобы повышать конкурентоспособность и производительность Европы, необходимо, по словам Ратаса, продолжать поддержку инфраструктурных проектов и средств и путей сообщения из нового долгосрочного бюджета союза. ”Эстонии, Латвии и Литве нужны быстрые и экономные пути сообщения с остальной Европой и единым рынком. Rail Baltic сделает Латвию и Литву такими же близкими жителям Эстонии, какой сегодня является Финляндия, и позволит в будущем обеспечить более удобное движение товаров с севера Европы и из стран Балтии в другие части континента. Также нужно стремиться к экономии и думать о будущем в области шоссейного транспорта, однако не за счет ограничения свободы передвижения”, — сказал премьер-министр.

Ратас также выразил озабоченность неравными конкурентными условиями для сельхозпроизводителей на едином рынке, которые вызваны разницей в уровне прямых сельскохозяйственных дотаций. ”Предложение Европейской комиссии по уменьшению разницы в ставках прямых сельскохозяйственных дотаций не является достаточным. Дотации сельхозпроизводителей Эстонии, Латвии и Литвы являются одними из самых низких в ЕС, в то время как их производственные затраты значительно выше средних по союзу”, — отметил Ратас.

Согласно предложению Европейской комиссии, прямые дотации для Эстонии достигли бы к концу 2027 года 76% от среднего для ЕС уровня прямых дотаций. ”Уравнивание дотаций должно происходить в более быстром темпе. Нашим сельхозпроизводителям необходимо обеспечить равные с производителями из других стран условия конкуренции на европейских рынках”, — заявил Ратас.

По словам премьер-министра, следующий бюджет ЕС должен содержать средства на реформы и инвестиции, необходимые для того, чтобы вместе справиться со сложными вопросами, которые готовит нам будущее. ”Люди ждут, что мы вместе будем решать те вопросы, с которыми государства не справляются в одиночку, это, например, цифровой прогресс, вопросы изменения климата, проблемы миграции, а также оборона и безопасность. Мы должны инвестировать в технологии и социальную готовность, а также укрепление безопасности путем усиления внешних границ и увеличения военной мобильности”, — отметил премьер.

В саммите так называемой группы друзей политики сплочения помимо Эстонии принимали участие также Болгария, Хорватия, Италия, Греция, Кипр, Литва, Латвия, Мальта, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Чехия и Венгрия, а также вице-председатель Европейской комиссии Марош Шефчович и вице-президент Европейского инвестиционного банка Вазиль Худак.

На саммите была принята совместная декларация. На встрече была также подчеркнута необходимость своевременно достичь соглашения по проекту нового долгосрочного бюджета, чтобы обеспечить по возможности гладкое движение к поставленным целям.