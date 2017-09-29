Ратас: ужин европейских лидеров стал хорошим импульсом для сегодняшнего саммита

”Вчерашний рабочий ужин европейских лидеров дал хороший импульс для сегодняшнего цифрового саммита. Я ощущал поддержку коллег и их интерес к теме дигитализации, а также их сильное желание сохранить европейское единство”, — сказал Ратас и добавил, что встреча прошла в обстановке открытости и доверия.

На ужине, состоявшемся в Кадриоргском дворце, на котором в качестве хозяина вечера выступал председатель Европейского совета Дональд Туск, присутствовали 26 лидеров европейских государств и правительств, а также председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и спикер Европейского парламента Антонио Таяни, значится в пресс-релизе.

Сегодня утром премьер-министр Эстонии Юри Ратас, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон посетят военный городок в Тапа и встретятся с войсками контингента НАТО.

Днем в центре Kultuurikatel начнется первый в истории цифровой саммит ЕС, в ходе которого европейские лидеры будут обсуждать, как повысить конкурентоспособность Европы и ее привлекательность в ситуации стремительного развития технологий и цифровых возможностей. Подробнее о саммите можно прочитать на домашней странице председательства: www.eu2017.ee

Во время саммита развитие технологий будет наглядно иллюстрировать выставка, открытая во дворе центра. На ней можно увидеть подборку высших достижений европейской научно-исследовательской деятельности, непосредственно связанных с обсуждаемыми во время встречи темами.

Если в пятницу выставка открыта только для европейских лидеров, то в субботу с 11 до 17 часов ее могут посетить все желающие.