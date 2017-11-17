Ратас: устранение цифровых барьеров создаст рабочие места и расширит культурное пространство Европы

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас подчеркнул сегодня, выступая на саммите ЕС по вопросам социальной защиты в Гетеборге перед главами государств и правительств Европейского союза, что внедрение единого цифрового рынка является одной из важнейших неиспользованных возможностей для создания новых рабочих мест в Европе, повышения уровня благосостояния людей и экономического роста.

”Мы упразднили плату за роуминг в Европейском союзе, однако у нас по-прежнему 28 разных лицензионных рынков. Если Европейский союз достигнет соглашения, например, по вопросу блокировки по географическому признаку, аудиовизуальных медиа-услуг и вопросам авторских прав, мы обеспечим людям лучший доступ к общеевропейскому ценностно-культурному пространству. Если же мы не сможем достичь соглашения, то продолжим сдерживать потребление культуры и ограничивать способность людей зарабатывать на жизнь своим творчеством. От этого в проигрыше останется как европейское единое культурное, так и экономическое пространство”, — сказал премьер-министр Ратас.

Премьер-министр подчеркнул также важность развития навыков в стремительно меняющуюся эпоху цифровых технологий. ”Сегодня нам необходимо постоянно совершенствовать свои навыки и знания, осваивать новые профессии, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке труда”, — пояснил Ратас.

Несмотря на то, что политика в области труда, образования и социальных вопросов в ЕС во многом определяется самими государствами-членами, по словам эстонского премьер-министра, люди, попавшие в бедственное положение, зачастую смотрят в сторону ЕС. ”Поэтому лидеры Европейского союза должны найти способы, как совместно оказать людям поддержку. Чем больше людей с хорошим образованием и нужными навыками задействованы в трудовой жизни, тем выше степень их удовлетворенности. От этого, в свою очередь, выиграет и экономика Европы в целом”, — отметил Ратас. Он также добавил, что сегодня цифровые познания считаются само собой разумеющимися, однако не менее важны и социальные навыки, такие, как умение работать в команде и аналитические способности.

По случаю 30-летнего юбилея одного из наиболее успешных проектов ЕС — образовательной программы Erasmus — лидеры ЕС обсудили возможности ее расширения и повышения уровня поставленных перед программой целей, чтобы лучше соответствовать ожиданиям учащихся и молодых европейцев.

В ходе встречи Юри Ратас в качестве председателя ЕС от имени 28 стран-членов Европейского союза подписал вместе с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером и председателем Европейского парламента Антонио Таяни документ о создании Европейского пакета социальных прав. В документе изложены 20 ключевых принципов и прав, которые должны обеспечить людям лучший доступ на рынок труда, справедливые условия труда и социальную защиту. За успешностью применения пакета социальных прав, т.е. за уровнем социального благополучия людей в государствах-членах будут следить по таблице результативности социальной сферы, проводя мониторинг тенденций и успехов стран ЕС в 12 областях.

”Европейский пакет социальных прав описывает наши общие ценности и Европейский Союз, который мы хотим создать для наших стран. Мы верим в Европу, где важно бороться с безработицей, нищетой и неравенством. В объединяющую Европу, которая создает равные возможности для молодежи и представителей более уязвимых групп. Пакет социальных прав станет своего рода маяком в работе Европейского союза”, — сказал Ратас.