Ратас: успех крупных учений Siil зависит от общих усилий многих людей

Премьер-министр Юри Ратас посетил сегодня Генеральный штаб Сил обороны, где получил обзор операций и учений, планируемых в этом году, в том числе самых крупных за всю историю Эстонии учений Siil 2018 (”Ёж 2018”).

В учениях, которые начнутся второго мая и продлятся две недели, примет участие более 13 000 эстонских военных, членов Кайтселийта и солдат из тринадцати зарубежных государств. В ходе учений планируется проверить боеготовность резервистов и сухопутных войск, что позволит дать оценку реальному уровню обороноспособности Эстонии, сообщает Коммуникационное бюро правительства.

По словам Ратаса, для того, чтобы такие крупные учения прошли удачно, необходимы общие усилия множества людей. ”Важнее всего готовность вызванных на учения резервистов явиться на место и участвовать в обороне Эстонии. Я очень надеюсь на активное участие в учениях всех резервистов и членов Кайтселийта, кому придут повестки”, — сказал премьер-министр.

Также, по словам Ратаса, очень важна поддержка работодателей и семей участников учений. ”Отсутствие на работе ценного специалиста может стать серьезной проблемой для работодателя, но тем самым и он вносит важный вклад в развитие свободной Эстонии”, — подчеркнул премьер-министр и призвал всех работодателей способствовать участию работников в учениях. ”Также важно, чтобы к этому с пониманием отнеслись семьи участников учений, их поддержка крайне cущественна”, — добавил премьер.

Заместитель командующего Силами обороны генерала Рихо Терраса генерал-майор Индрек Сирель и начальник Генштаба генерал-майор Мартин Херем также предоставили главе правительства обзор операций Сил обороны, в которых принимают участие около 60 эстонских военных. Помимо этого Рийгикогу по предложению правительства увеличило мандат на участие Эстонии в учебно-тренировочной миссии НАТО в Афганистане с шести до 46 военнослужащих.