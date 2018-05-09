09.05.2018, 18:00

Ратас: успех э-государства невозможен без сотрудничества

 (11)
rus.delfi.ee
EST 1
Ратас: успех э-государства невозможен без сотрудничества
Valitsus

Эстония зависит от э-услуг больше, чем какая-либо другая страна, поэтому нам так важно делиться своим опытом с Европой и остальным миром, чтобы учиться на нем и быть готовыми к тем сюрпризам, которые может преподнести будущее, сказал премьер-министр Юри Ратас, открывая международную конференцию The Lessons We Learned, посвященную случаю с обнаруженной уязвимостью ID-карты.

Целью мероприятия является собрать экспертов и лидеров общественного мнения как из государственного, так и из частного сектора, чтобы совместно проанализировать уроки, преподанные обществу случаем с обнаружением и устранением уязвимости ID-карты, и выработать программу дальнейших превентивных действий, сообщает правительство.

”Успех э-государства невозможен без сотрудничества сильных IT-специалистов из частного сектора, университетских ученых и разумного государства, которое умело использует их интеллектуальный потенциал”, — заявил Ратас. Он подчеркнул, что именно люди играют ключевую роль и устранении любого кризиса. ”Если мы хотим не только устранять прежние ошибки и поддерживать в рабочем состоянии действующие системы, но и развиваться, нам необходимо значительно больше инвестировать не только в системы, но и в людей. Компетентные специалисты играют ключевую роль — это, несомненно, один из самых важных уроков кризиса”, — сказал премьер-министр.

По словам Ратаса, самое серьезное испытание в истории цифрового государства было в итоге успешно преодолено, что подтверждается как тем фактом, что никому не удалось использовать в преступных целях уязвимость ID-карты до того, как она была устранена, так и сохранившимся высоким доверием со стороны населения как к электронному голосованию, так и к других видам электронных услуг. Однако несмотря на это защитникам киберпространства нельзя останавливаться ни на минуту. ”Риск для безопасности — это неотъемлемая часть цифровой реальности, с которой весь мир, в том числе Эстония должны постоянно считаться. Это означает, что нам постоянно нужно искать ошибки, исправлять их, учиться на них и изобретать лучшие и более хитроумные решения. Это означает превентивную работу, которая позволит нам все время быть на шаг впереди опасности”, — подчеркнул премьер-министр.

В заключение Ратас еще раз поблагодарил все государственные и научные учреждения, предприятия и всех профессионалов, которые помогли успешно решить проблему уязвимости ID-карт.

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