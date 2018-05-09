Ратас: успех э-государства невозможен без сотрудничества

Эстония зависит от э-услуг больше, чем какая-либо другая страна, поэтому нам так важно делиться своим опытом с Европой и остальным миром, чтобы учиться на нем и быть готовыми к тем сюрпризам, которые может преподнести будущее, сказал премьер-министр Юри Ратас, открывая международную конференцию The Lessons We Learned, посвященную случаю с обнаруженной уязвимостью ID-карты.

Целью мероприятия является собрать экспертов и лидеров общественного мнения как из государственного, так и из частного сектора, чтобы совместно проанализировать уроки, преподанные обществу случаем с обнаружением и устранением уязвимости ID-карты, и выработать программу дальнейших превентивных действий, сообщает правительство.

”Успех э-государства невозможен без сотрудничества сильных IT-специалистов из частного сектора, университетских ученых и разумного государства, которое умело использует их интеллектуальный потенциал”, — заявил Ратас. Он подчеркнул, что именно люди играют ключевую роль и устранении любого кризиса. ”Если мы хотим не только устранять прежние ошибки и поддерживать в рабочем состоянии действующие системы, но и развиваться, нам необходимо значительно больше инвестировать не только в системы, но и в людей. Компетентные специалисты играют ключевую роль — это, несомненно, один из самых важных уроков кризиса”, — сказал премьер-министр.