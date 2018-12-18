Ратас: укрепление сотрудничества со странами Африки является взаимно полезным

Экономика и численность населения стран Африки быстро растет. Сотрудничество, в том числе в цифровой сфере, является, по словам Ратаса, взаимно полезным во многих отношениях.

”Сотрудничество с Африкой также способствует экономическому развитию и таким образом помогает создавать рабочие места и улучшать уровень жизни. В долгосрочной перспективе это также способствует тому, что люди перестают покидать родину в поисках лучшей жизни”, — отметил премьер-министр Эстонии.

Ратас также перечислил сферы, в которых у эстонских предприятий и всех, кто способствует развитию идеи электронного государства, есть возможность налаживать сотрудничество со странами Африки.

”Благодаря нашему опыту в области электронного государства мы можем многое предложить африканским странам. Тамошние государства и предприятия проявляют большой интерес к нашему электронному государственному управлению и цифровым решениям”, — сказал премьер-министр.

”У многих африканских государств, как и у Эстонии, есть хорошие предпосылки для того,чтобы развивать электронное государство. Они, например, проявляют интерес к электронному правительству, электронной системе здравоохранения, а также — в более широком плане — к X-road”, — привел примеры Ратас. Премьер-министр упомянул также подписанное в ноябре прошлого года соглашение о развитии электронного государственного управления, подписанное с Африканским союзом.

Отношения Эстонии и Африки, по словам премьер-министра Ратаса, в последнее время стали более тесными, это подтверждают как визиты высокого уровня, так и посещение Африки делегациями эстонских предпринимателей.