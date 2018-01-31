Ратас: Украина удалила Эстонию из списка офшорных зон

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подтвердил сегодня Юри Ратасу, что Украина удалила Эстонию из списка офшорных зон.

”Я очень рад подтвердить всем действующим на Украине эстонским предпринимателям, что Эстония исключена из списков стран, называемых ”налоговым раем”, куда мы по ошибке попали в начале года”, — сообщил премьер Ратас.

Ратас напомнил, что на прошлой неделе он сказал премьер-министру Украины Гройсману, а также на Всемирном экономическом форуме в Давосе президенту Украины Петру Порошенко и министру финансов Александру Данилюку, что Эстонию следует убрать из этого списка немедленно. "Я рад, что наши украинские коллеги действовали быстро. В понедельник разъяснить ситуацию помогли также чиновники эстонского и украинского министерства финансов", — добавил премьер ЭР.

Ратас отметил, что этот случай наглядно демонстрирует, что хорошие партнеры, отношения которых основаны на доверии, говорят друг с другом, доказывает, как важны обмен информацией и общение.

"Я подтверждаю, что отношения между Эстонией и Украиной хорошие, и желаю Украине удачи в претворении в жизнь необходимых реформ. Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины, а также ее намерение стать частью Европы”, — сказал Ратас.

"Мы постоянно мониторим налоговые системы других стран и формируем списки требований к украинским компаниям, которые работают с этими странами, чтобы они отчитывались о своей прибыли. Было принято недавно решение о расширении этого списка, туда вошли Эстония, Латвия, Грузия, и наши партнеры были взволнованы по этому вопросу", — цитирует премьер-министра Украины Владимира Гройсмана segodnya.ua.