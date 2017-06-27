Ратас: уход двух коалиционных депутатов усложнит процесс голосования, но мы справимся

В редакцию Delfi поступило обращение премьер-министра Эстонии Юри Ратаса к партнерам по коалиции. Публикуем его в полном объеме.

Дорогие партнеры по коалиции!

Накануне стало известно, что два коалиционных политика решили покинуть ряды своей партии и продолжить работу в парламенте в качестве независимых членов Рийгикогу. Это значит, что у правящих партий стало на два голоса меньше. Конечно, Марко и Маргус взвесили все "за" и "против", прежде чем принять это решение, поэтому нам не остается ничего другого, как принять этот шаг. Каким будет их дальнейший путь в политике станет известно позже.

Уход двух коалиционных депутатов, конечно же, усложнит процесс голосования, но я искренне верю, что мы справимся со своей задачей. Этого ждут от нас как наши избиратели, так и все жители Эстонии, на благо которых мы работаем в партиях и правительстве.

За полгода нахождения нашей коалиции у власти нам уже удалось сделать очень многое, еще большим делам мы дали хорошее начало. Наши цели — это сохранить и укрепить безопасность страны, вывести Эстонию из экономического застоя, улучшить благосостояние населения, сплотить наше общество и заставить расти наши демографические показатели. Во имя этого мы должны продолжить нашу работу.

До председательства Эстонии в Совете ЕС остались считанные дни. Это потребует от нас работы с еще большей отдачей, чтобы огромные усилия многих людей были успешно и достойно реализованы в последующие полгода. Председательство даст нам новый опыт и новые знакомства, но прежде всего — это возможность продвижения вперед как Эстонии, так и Европы в целом.

Я обещаю, что сделаю все от себя зависящее, чтобы гарантировать стабильную работу в правительстве. Это касается, как Центристской партии, так и наших с вами отношений. Коалиция — это возможность для совместной работы и реализации наших с вами договоренностей и зачастую, при таком сотрудничестве, необходимо оставить в стороне свои личные амбиции. Все это лишь во имя одного, чтобы в выигрыше остались наши избиратели и жители Эстонии в целом.

Сил и удачи Эстонии!