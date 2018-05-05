05.05.2018, 09:17

Ратас: учения ”Ёж” являются свидетельством желания народа Эстонии защищать свою страну

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rus.delfi.ee
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Ратас: учения ”Ёж” являются свидетельством желания народа Эстонии защищать свою страну
Foto: Arno Mikkor, Riigikantselei

Премьер-министр Юри Ратас посетил вчера в Тарту крупнейшие в истории Эстонии военные учения ”Ёж”, которые, по его словам, показывают как готовность народа Эстонии защищать свою страну, так и действенность модели всеобъемлющей государственной обороны.

По словам Ратаса, эти учения — дело всей страны, и они подтверждают готовность людей защитать свою страну, сознавая, что — как гласит девиз учений, — ”каждая иголка на счету”. ”Даже в контексте НАТО это очень масштабные учения, а значимость их для Эстонии просто безгранична”, — сказал премьер-министра.

По его словам, вероятно почти каждый житель Эстонии так или иначе соприкоснется с учениями, например, на учебные сборы отправится член его семьи, коллега, друг или знакомый. ”В мире очень мало стран, на самом деле способных организовать учения, на которые собирается более одного процента населения. Это наилучшим образом демонстрирует, насколько велико желание людей в Эстонии быть защищенными и что мы понимаем под термином тотальной государственной обороны”, — сказал Ратас.

Вчера в первой половине дня премьер-министр посетил Тартускую дружину Кайтселийта, где были сформированы две роты, а также объединенный штаб Южного оборонительного округа и департамента полиции и погранохраны, где ему был представлен обзор хода учений, которые будут продолжаться до 14 мая.

Ратас поблагодарил всех участвующих в учениях членов Кайтселийта и женской организации Найскодукайтсе, военнослужащих Сил обороны и сотрудников полиции и погранохраны , которые готовы внести свой вклад в государственную оборону. Не менее важен вклад членов семей участников учений и их близких, с пониманием относящихся к участию их родных в учениях. Разумеется, отдельной благодарности заслуживают учебные заведения, работодатели, собственники земли и предприниматели, при поддержке которых осуществляются столь масштабные учения.

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