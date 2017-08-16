Ратас: Турция прикладывает большие усилия, чтобы обеспечить беженцам человеческие условия

Вчера в Турции премьер-министр Юри Ратас ознакомился с работой представительства Международной организации по миграции (ООН / IOM), расположенного близ границы с Сирией в городе Газиантеп, а также с жизнью контейнерного поселения беженцев в Низипе, сообщает Коммуникационное бюро правительства.

Представительство ООН / IOM акцентирует свою деятельность на выявлении сирийских семей, лишившихся дома в результате насильственных и военных действий, и на обеспечении их базовых потребностей. Делается многое для того, чтобы дети могли продолжить образование. ”Примечательно, что только для поддержки посещения школы ежедневно работают 700 школьных автобусов”, — констатировал премьер-министр Ратас.

Представительство ООН / IOM тесно сотрудничает с министерством иностранных дел Германии, которое помогает воссоединению семей: попавших в Турцию беженцев, родные которых живут в Германии, отправляют к своим семьям.

Во второй половине дня премьер-министр посетил контейнерный городок Низип-2, где получил детальное представление об устройстве поселения и условиях жизни беженцев, в том числе о работе образовательных заведений и библиотеки, а также организации занятий по интересам.

”Турция, в сотрудничестве с международными организациями, прикладывает большие усилия к созданию человеческих условий жизни для беженцев. В лагере Низип-2 власти Турции сумели создать условия, о которых могут только мечтать многие другие беженцы. Важно, чтобы дети и подростки могли продолжить свое образование, а взрослые — работать. Конечно, это не прежняя жизнь на родине, в Сирии, но она дает надежду на восстановление нормальной жизни по окончании войны”, — сказал премьер-министр Ратас.

Весной 2016 года Европейский союз и Турция заключили соглашение, существенно ограничившее проникновение нелегальных мигрантов в Европу через Турцию. В настоящее время в Турции живет более 3 миллионов беженцев, преимущественно из Сирии.

Недавнее исследование Гарвардской школы бизнеса и Босфорского университета показало, что 90 процентов сирийских беженцев хотят вернуться домой, когда закончится война. Всего шесть процентов ответили, что хотели бы остаться жить в Европе.

Европейский союз выделил на помощь беженцам 3 миллиарда евро, из этих средств получили в прошлом и получают в текущем году финансовую поддержку проекты улучшения условий жизни беженцев. Механизм финансирования работает на полную мощность, вклад Эстонии в него составил 2,8 миллиона евро. Помимо этого, Эстония полностью выполнила предусмотренную соглашением между Турцией и Европейским союзом программу перемещения беженцев и продолжает эту деятельность на добровольной основе.

Премьер-министра Ратаса приняла мэр Газиантепа Фатьма Сахин. Газиантеп — город-партнер Тарту, хорошо знаком с жизнью Эстонии и высоко ценит наши не только культурные, но и экономические отношения. Мэр Сахин подробно ознакомила премьер-министра Ратаса с развитием региона, помощью беженцам и рассказала об угрозах для безопасности, обусловленных близостью сирийской границы.

Вчера вечером премьер-министр Ратас отправился в Анкару, где у него сегодня состоятся встречи с государственными деятелями Турции, в том числе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Бинали Йылдырымом. На встречах будут обсуждаться значимые для Европейского Союза и Турции темы, такие как миграция и положение беженцев, безопасность и борьба с терроризмом, а также отношения между Эстонией и Турцией.