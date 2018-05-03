03.05.2018, 16:04

Ратас: товарообмен между Эстонией и ОАЭ растет из года в год

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rus.delfi.ee
EST 2
Delfi valimisõhtu
Jüri RatasFoto: Taavi Sepp

Сегодня премьер-министр Юри Ратас на встрече с министром экономики ОАЭ Султаном бен Саидом Аль Мансури отметил, что наступило подходящее время для укрепления экономического сотрудничества двух прогрессивных стран.

”Товарообмен между Эстонией и Объединенными Арабскими Эмиратами растет из года в год, инфотехнологические предприятия Эстонии развивают государственные э-услуги в ОАЭ. Следующим шагом мог бы быть рост инвестиций, однако для этого нам следует лучше узнать друг друга. Одной из таких возможностей является совместный инвестиционный форум, прежде всего, для малых и средних инновационных предприятий и стартап-компаний”, — сказал Ратас.

Из перспективных сфер сотрудничества Ратас и Султан бен Саид Аль Мансури привели помимо цифрового развития также экологически чистые технологии и логистику.

”Экономическим отношениям, безусловно, способствовало бы воздушное сообщение между Эстонией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Это создало бы прямые контакты между нашими народами и культурами. К тому же прямое авиасообщение открыло бы для жителей Эстонии лучшие возможности попасть в отдаленные места назначения”, — сказал Ратас.

Эстония открывает в следующем году посольство в Абу-Даби, планируется также открытие представительства Фонда содействия развитию предпринимательства в Дубае.

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