25.08.2018, 21:36

Ратас точно будет баллотироваться на место председателя ЦП, а цель партии на выборах в Рийгикогу — взять 30 мест

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rus.delfi.ee
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Keskerakonna uue büroo avamine - Narva mnt 31
Keskerakonna uue büroo avamine - Narva mnt 31Foto: Rauno Volmar

Председатель Центристской партии, премьер-министр Юри Ратас подтвердил сегодня, что будет баллотироваться опять на место председателя, а также сказал, что целью партии на весенних выборах являются по меньшей мере 30 кресел в парламенте из 101-го.

Соответствующие заявления он сделал сегодня, выступая перед однопартийцами на Летних днях Центристской партии.

”Благодарю за поддержку и заверяю, что готов взять на себя эту ответственность”, — сказал Ратас по поводу своих планов продолжать руководство партией. Конгресс ЦП, на котором будет решаться вопрос лидерства в партии, пройдет 13 октября.

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